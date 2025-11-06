En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Dos colombianos son condenados a 13 años de cárcel en Rusia por presuntamente combatir con Ucrania

Dos colombianos son condenados a 13 años de cárcel en Rusia por presuntamente combatir con Ucrania

Los connacionales habían desaparecido en julio de 2024 tras aterrizar en Venezuela, en medio de su regreso al país. El Kremlin los acusó de mercenariso.

Por: AFP
Actualizado: 6 de nov, 2025
Condenan a dos colombianos a 13 años de cárcel en Rusia por esta razón
José Medina y Alexander Ante, condenados en Rusia -
RUSSIAN INVESTIGATION COMMITTEE / AFP

