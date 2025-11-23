En vivo
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Las aerolíneas que mantendrán vuelos en Venezuela pese a avisos de EE. UU. de "extremar precaución"

Las aerolíneas que mantendrán vuelos en Venezuela pese a avisos de EE. UU. de "extremar precaución"

Dos aerolíneas, una venezolana y una colombiana, se encuentran entre las compañías que mantendrán sus vuelos desde y hacia Venezuela, pese a las advertencias de Estados Unidos sobre el espacio aéreo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de nov, 2025
Dos aerolíneas mantendrán sus operaciones en Venezuela.
AFP

