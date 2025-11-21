Zelenski, presidente de Ucrania, rechaza el plan de EE. UU. para poner fin a la guerra con Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó este viernes el plan de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia y aseguró que no "traicionará" a su país. "Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave. Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia", Estados Unidos, declaró en un mensaje a la nación.

Varios medios publicaron los 28 puntos del plan respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y que exige que Kiev ceda territorios ocupados a Rusia, renuncie a la adhesión a la OTAN, reduzca sus fuerzas armadas y organice elecciones. Las propuestas estadounidenses auguran "una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia. Y creer a alguien que ya ha atacado dos veces", insistió Zelenski en referencia a Rusia, que lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022 y anexionó la península de Crimea en 2014.



"Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas", declaró el presidente ucraniano, asegurando que no "traicionará" a su país. Poco después, Zelenski habló sobre el plan con el vicepresidente estadounidense JD Vance, indicó una fuente de la presidencia ucraniana. También se puso en contacto de urgencia con los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido, sus principales aliados frente a Rusia y Estados Unidos.



Los dirigentes europeos expresaron su "apoyo inquebrantable" a Ucrania y "acordaron seguir persiguiendo el objetivo de preservar a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos", declaró el gobierno alemán. Según la presidencia francesa, los socios reafirmaron que "todas las decisiones que tengan implicaciones para los intereses de Europa y de la OTAN requieren el apoyo conjunto y el consenso de los socios europeos y de los aliados de la OTAN". El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró por su parte que cualquier "solución de paz" para Ucrania debería respetar su "integridad territorial".

Las concesiones del plan rechazado

Según el plan, el Gobierno de Ucrania debería comprometerse a no entrar nunca en la OTAN y no podría desplegar fuerzas occidentales en su territorio, aunque sí prevé aviones de combate europeos en Polonia para proteger al país. La propuesta retoma varias demandas formuladas por Rusia y rechazadas por Kiev, entre ellas que Ucrania ceda el este del país y acepte la ocupación de una parte del sur de Ucrania.

Las dos regiones de la cuenca minera e industrial del Donbás, Donetsk y Lugansk (este), así como la península de Crimea anexionada en 2014, serían "reconocidas de facto como rusas, incluso por Estados Unidos", y Moscú recibiría otros territorios ucranianos que aún hoy están bajo el control de Kiev. Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones, así como su deseo de alejar para siempre a Kiev de la Alianza Atlántica, algo que debería inscribirse en en la Constitución ucraniana.

Kiev debería además limitar su ejército a 600.000 militares y conformarse con una protección de aviones de combate europeos basados en Polonia, mientras que la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en territorio ucraniano. Ucrania debería, además, organizar elecciones en menos de 100 días, un punto que responde a las reivindicaciones de Moscú, que insiste en la destitución de Zelenski.

Rusia, cuyas tropas continúan reivindicando cada semana la toma de nuevos pueblos a lo largo de la línea del frente, ha presionado al presidente ucraniano para que negocie "ahora" en lugar de arriesgarse a perder más territorio. "El espacio para tomar decisiones para él se reduce a medida que pierde territorios", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una sesión informativa. En Kiev, la palabra "capitulación" estaba en boca de todos el viernes. "Espero de verdad que la parte ucraniana se niegue a implementar un acuerdo así", declaró Danylo Domsky, un estudiante de 18 años.

Zelenski que espera hablar con Trump en los próximos días sobre el documento en cuestión, mientras que el presidente estadounidense afirmó este viernes que considera "oportuno" recibir una respuesta hasta el próximo 27 de noviembre, cuando Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias.