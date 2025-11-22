Miss Jamaica está en UCI tras caída durante evento de Miss Universo 2025: revelan nuevo parte médico

La Miss Jamaica, Gabrielle Henry, que sufrió una aparatosa caída durante uno de los eventos de Miss Universo 2025 en Tailandia, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El reporte médico fue compartido por la Organización Miss Universo Jamaica, que reveló que la concursante del famoso concurso sigue hospitalizada en el país del sudeste asiático tras las heridas que sufrió por la caída.

"Su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, quien se encuentra actualmente en Tailandia con su madre, Maureen Henry, informó a la organización sobre los últimos acontecimientos. Según la Dra. Henry-Samuels: Gabby no se encuentra tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa brindándole el tratamiento adecuado", se lee en el comunicado de la organización jamaicana.



¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?

De acuerdo con el nuevo parte médico, personal del centro asistencial indicó que Gabrielle Henry deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días. "Mientras los médicos continúan con su estrecha vigilancia y atención especializada. En estos momentos tan difíciles, la Organización Miss Universo Jamaica hace un ferviente llamado a los jamaicanos, tanto en su país como en la diáspora, a que sigan orando por Gabrielle", agregaron en el texto.



La organización jamaicana agregó en el comunicado que animaban a "amigos y simpatizantes de todo el mundo a unirse para apoyarla con amor, fuerza y esperanza. Solicitamos respetuosamente al público y a los usuarios de redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, desinformación o especulaciones que puedan causar mayor sufrimiento a la familia Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos compasión, sensibilidad y privacidad constantes mientras la familia atraviesa este período difícil".

¿Cómo fue el accidente de Miss Jamaica durante evento de Miss Universo 2025?

La jornada preliminar de Miss Universo, celebrada en la tarde del 19 de noviembre en Nonthaburi, Tailandia, avanzaba con normalidad hasta que un incidente en pleno escenario interrumpió el certamen. Esto porque Gabrielle Henry, representante de Jamaica, terminó fuera del escenario tras perder el equilibrio en plena pasarela de traje de noche, lo que obligó a la organización a activar el equipo de emergencia

Aunque la transmisión oficial de los organizadores del Miss Universo no mostró el momento de la caída, varios asistentes en el evento registraron el momento desde sus asientos. El incidente ocurrió cuando Henry, médica de 28 años y representante de su país, realizaba el último tramo de su presentación en Miss Universo en traje de gala. En las imágenes compartidas por el público se observa que avanzaba por el borde de la tarima mientras desfilaba ante los asistentes. Instantes después, un tropiezo la hizo perder estabilidad y caer hacia la zona destinada al público.

La Organización Miss Universo entregó un parte médico oficial a los medios internacionales. Tras el accidente la candidata se encontraba estable, sin fracturas y bajo observación por "un par de heridas leves". La organización también informó que su presidente, Raúl Rocha Cantú, visitó a Henry en el hospital de Bangkok donde fue trasladada. "Estuve allí con su familia y con ella, y afortunadamente, no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención (...) Nuestras oraciones están con ella por su pronta recuperación", indicó el empresario en redes sociales.

Tras el final del concurso oficial de Miss Universo 2025, desarrollado en Tailandia, la mexicana Fátima Bosch, de 25 años, fue coronada como la gran ganadora en la gala final. Su camino hacia la corona estuvo marcado, además de la belleza, el vestuario y sus respuestas ante el jurado, por un enfrentamiento que se hizo viral y que la convirtió en el nombre más famoso de esta edición, la cual también estuvo plagada de polémicas. Bosch, quien sucede a la danesa Victoria Kjaer, se alzó con el título entre 120 participantes.

El podio se completó con Veena Praveenar de Tailandia, en segundo lugar, y la venezolana Stephany Abasaly, en la tercera posición. En cuarto lugar se ubicó la representante filipina Ahtisa Manalo y en quinto lugar Olivia Yace, de Costa de Marfil. Por su parte, la representante de Colombia, Vanessa Pulgarín, logró entrar entre las primeras 12 del certamen.