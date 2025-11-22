En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Miss Jamaica está en UCI tras caída durante evento de Miss Universo 2025: revelan nuevo parte médico

Miss Jamaica está en UCI tras caída durante evento de Miss Universo 2025: revelan nuevo parte médico

Se reveló que la doctora Gabrielle Henry, Miss Jamaica, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras la aparatosa caída que sufrió durante uno de los eventos de Miss Universo 2025. Esto dice el parte médico.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de nov, 2025
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, tuvo que ser atendida por médicos tras aparatosa caída.
Lillian Suwanrumpha/AFP/Miss Universo Jamaica

