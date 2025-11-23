En vivo
MUNDO  / Escolta de alcalde asesinado se fugó mientras detenían a sus compañeros: "Se investiga a todos"

Escolta de alcalde asesinado se fugó mientras detenían a sus compañeros: "Se investiga a todos"

Uno de los escoltas del asesinado alcalde de Urapan, en México, Carlos Manzo, se fugó mientras siete de sus compañeros eran detenidos por las autoridades. El crimen del político ocurrió el pasado 1 de noviembre y se investiga a todo su círculo de seguridad.

Por: EFE
Actualizado: 23 de nov, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante celebración del Día de Muertos en Michoacán
Redes sociales Carlos Manzo

