Elon Musk batió récord histórico de donaciones para el Partido Republicano: 500 millones de dólares

El magnate tecnológico Elon Musk batió un nuevo récord y se convirtió en el donante que ha invertido una mayor cantidad de dinero en un solo ciclo electoral al alcanzar los 474 millones de dólares de donaciones al Partido Republicano de cara a las elecciones en Estados Unidos de este martes. Nunca antes un donante que no se presentara a las elecciones había contribuido con una cifra tan elevada de forma pública.



Pese a lo elevado de la cantidad para el Partido Republicano, y según las investigaciones realizadas por The New York Times, la cifra real podría ser superior, ya que Musk también realizó donaciones opacas y los registros federales llegan hasta el 14 de octubre, por lo que ha podido aumentar su contribución en estas últimas semanas. Varios legisladores demócratas han anunciado que planean investigar a Musk si recuperan el control de alguna de las cámaras del Congreso en los comicios de medio mandato, como apuntan las últimas encuestas antes de la jornada electoral.

El objetivo de estas investigaciones recae en su gestión al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, disuelto posteriormente, los contratos de sus empresas con el gobierno federal y su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Además del récord de donación pública de un particular de Musk, las elecciones de medio mandato de 2026 han batido el récord de gasto en publicidad política en Estados Unidos, superando incluso al ciclo presidencial de 2024, según AdImpact. En los comicios de este martes se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado, se eligen gobernadores de 36 de los 50 estados y numerosos cargos locales.



Trump dice que estas elecciones legislativas son las "más importantes" de la historia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las elecciones de mitad de mandato del martes, en las que los republicanos defienden su mayoría en el Congreso, son "las más importantes" de la historia y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos "peligrosos" e incluso "yihadistas". El mandatario cerró la campaña con un discurso frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, en el que dedicó buena parte de su intervención a presumir de las obras de renovación que ha impulsado en la capital y en la Casa Blanca.



"Como saben, este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida. El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos", declaró. Trump llegó a afirmar que son "yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes", una acusación sin fundamento que ha repetido durante la campaña contra el candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien, de resultar elegido, se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos.



Trump llegó al estanque tras una gira frenética por el país en la que ha dado 25 mítines en varios estados, principalmente bastiones republicanos que según las encuestas se están decantando para los demócratas, como Texas, Iowa o Kansas. En el caso de la Cámara de Representantes, el modelo de pronósticos de Decision Desk HQ estima una victoria para los demócratas, con un 84 % de probabilidades de hacerse con el control del hemiciclo, cinco puntos más que una semana atrás.

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De acuerdo con el agregador de encuestas, el Partido Demócrata tiene un 65 % de posibilidades de recuperar la mayoría en el Senado, ocho puntos porcentuales más que hace siete días. En las elecciones de este martes se eligen 35 escaños de la Cámara Alta, los 435 de la Cámara Baja, más de 30 gobernaciones estatales y otros puestos locales.