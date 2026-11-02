Revelan la identidad de la copiloto del avión que se estrelló en Florida: tenía 20 años

Una joven estadounidense de origen brasileño de 20 años, Nathalia Gadelha Filgueiras, era la copiloto del avión que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach (Florida) y en el que murieron sus nueve ocupantes, según confirmaron este lunes sus familiares a medios locales. Filgueiras era una de las copilotos del avión Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach, según el canal de televiión local CBS12, que la entrevistó en 2023 cuando consiguió su licencia de aviación a los 17 años, incluso antes de obtener su permiso de conducir automóviles, mientras aún estudiaba el bachillerato.



Accidente aéreo en Florida: esta era la joven copiloto que murió en el impacto

Al obtener su licencia, ya había acumulado 88 horas de vuelo. La joven, nacida en Estados Unidos, era hija de una familia de brasileños en Florida, donde su madre contó al New York Post que estaba por cumplir 21 años de edad en enero y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial. "Quería que viviese su sueño, pero sabía que su sueño me la arrebataría", expresó su madre Camila al diario. "Sabía que un avión me la iba a quitar. Siempre lo supe, pero estaba muy orgullosa de ella. Sé que estaba viviendo su sueño", añadió la mujer.

La aeronave se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17:50 GMT) en una zona residencial cerca del barrio de Cresthaven tras haber despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital de Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas. Los detalles del accidente y la identidad de las ocho víctimas restantes se desconocían la mañana del lunes, pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) programó una rueda de prensa a las 13:00 horas (18:00 GMT) para informar sobre la investigación.

Isso aqui acabou comigo.



A mãe da brasileira Nathalia Filgueiras, de 20 anos, copilota do avião que caiu na Flórida, disse em reportagem:



“Eu queria que ela vivesse o sonho dela, mas eu sabia que o sonho dela seria a coisa que a levaria para longe de mim”



Na moral, chega de… — Mariana Oliveira (@marioliveirain) November 2, 2026

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Antes del accidente, una piloto habló por radio con los controladores de tráfico aéreo y expresó que la aeronave afrontaba lluvia, hielo ligero y turbulencia moderada, según audios de un centro de control en Miami difundidos tras el accidente, reportó el New York Times. Imágenes en redes sociales muestran que la aeronave impactó contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.



Avión de accidente en EE. UU. que dejó 9 muertos "estaba rompiéndose" en el aire: Autoridades

El avión que dejó nueve muertos al caer en Estados Unidos el domingo "estaba rompiéndose" en el aire antes de estrellarse en Florida, donde el impacto del accidente obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanos, según detallaron este lunes autoridades federales y locales. "Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto", detalló Chapman.



Las autoridades de Palm Beach buscan que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declare una "emergencia" tras el accidente porque afectó una zona con 77 casas rodantes y desplazó a 400 personas, de las que 40 están en albergues, señaló el comisionado Joel Flores de dicho condado.



EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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