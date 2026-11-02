En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO EN PLANADAS
ACCIDENTE AÉREO
ANTONIO NAVARRO WOLFF
ELECCIONES EE. UU.
ZULMA GUZMÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Confirman la identidad de las 69 víctimas del fatal accidente de trenes en Toledo, España

Confirman la identidad de las 69 víctimas del fatal accidente de trenes en Toledo, España

Según las autoridades, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.

Por: EFE
Actualizado: 2 de nov, 2026
Comparta en:
Editado por: Ángela Urrea Parra
Confirman la identidad de las 69 víctimas del fatal accidente de trenes en Toledo, España
Confirman la identidad de las 69 víctimas del fatal accidente de trenes en Toledo, España -
AFP

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real identificó ya a los 69 fallecidos en el choque de trenes ocurrido el pasado miércoles, 28 de octubre de 2026, en Urda (Toledo), en el centro de España, según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID). Según el balance provisional difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.

Identifican a las 69 víctimas del choque de trenes que enluta a España

Entre los 15 ciudadanos extranjeros, 4 son de nacionalidad estadounidense; 2 de nacionalidad australiana; 2 japonesa; 1 argentina; 1 canadiense; 1 checa; 1 francesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina. Se notificaron ya las 69 identificaciones a todas las familias de las víctimas y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, según el comunicado del CID, constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. De las 69 identificaciones de las personas fallecidas, 56 se hicieron mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, según la información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Publicidad

Últimas Noticias

Corte Suprema rechaza intento de Trump de bloquear 20.000 votos por correo en California
MUNDO

Corte Suprema rechaza el intento de Trump de bloquear 20.000 votos por correo en California

Nathalia Gadelha Filgueiras, la copiloto del avión que se estrelló en Florida
MUNDO

Revelan la identidad de la copiloto del avión que se estrelló en Florida: tenía 20 años

Las restantes, 13, se hicieron por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. El procedimiento que se siguió una vez se identificaba a la persona fallecida pasó, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se realizó de manera fehaciente y no antes, se incorporó a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos informa públicamente.

El CID refirió asimismo que 55 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares y añade que las labores de identificación de la totalidad de las 69 personas fallecidas se realizaron con el mayor rigor y celeridad posibles.

Más de 60 profesionales estuvieron participando en Toledo desde el pasado miércoles en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), Cuenca (1), así como 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Publicidad

Intervinieron también en la realización de las autopsias un total de 8 técnicos de autopsia (3 de Toledo, 2 de Albacete, 2 de Cáceres y 1 de Guadalajara). Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargaron de la realización de las pruebas de ADN post mortem. Fueron un total de 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial quienes realizaron las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que denunciaron las desapariciones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Además de todos estos efectivos, el CID informa de que se estableció un servicio de apoyo a las familias de las víctimas que lo conforman 3 psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, y 1 psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

Publicidad

Añade que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estuvo prestando, hasta la finalización de las identificaciones y las notificaciones, un apoyo logístico esencial a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense.

EFE
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Accidentes de Tránsito

España

Publicidad

Publicidad

Publicidad