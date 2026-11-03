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Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump dice que Estados Unidos tiene "control total de Venezuela" y 50% del petróleo mundial

Donald Trump dice que Estados Unidos tiene "control total de Venezuela" y 50% del petróleo mundial

A pocas horas de la apertura de los colegios electorales para las elecciones de medio mandato, el presidente afirmó que su país tiene más petróleo que Arabia Saudí y Rusia.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2026
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país tiene "control total" sobre Venezuela y aseguró haber conseguido "el 50 % del petróleo mundial", durante dos entrevistas con Fox News, a pocas horas de la apertura de los colegios electorales para las elecciones de medio mandato. En una entrevista con el presentador Sean Hannity, Trump aseguró que Washington controla Venezuela y que ha desplegado allí a representantes estadounidenses. "Tenemos el control total de Venezuela. Hemos puesto a nuestra gente allí. Tenemos muchísimo petróleo", afirmó.

Además, el mandatario presumió del peso petrolero de ambos países y sostuvo que, al sumar las reservas de Estados Unidos y Venezuela, superan el 50 % del petróleo mundial. "Ahora tenemos más que Arabia Saudí, Rusia y el siguiente país más grande juntos", aseguró.

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Las declaraciones se producen en un contexto de malestar por el encarecimiento de la vida. Según una encuesta del Centro de Investigación Pew publicada en octubre, el 74 % de los estadounidenses está muy preocupado por los precios de la gasolina y la energía, frente al 43 % registrado en enero, antes del inicio de la guerra con Irán.

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El conflicto también ha elevado el precio medio nacional de la gasolina regular de 2,98 a 4,25 dólares por galón, un incremento del 42,4 %, según datos de la Universidad Brown basados en los registros diarios de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

La economía y el costo de vida se han convertido en los principales asuntos de la campaña. Una encuesta de AP-NORC publicada en octubre mostró que el 79 % de los votantes desaprueba la gestión de Trump sobre el costo de vida, mientras que el 84 % considera que este asunto es uno de los más importantes a la hora de decidir su voto.

Los comicios de este martes renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y definirán la composición de un tercio del Senado.

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Los republicanos buscan conservar el control de ambas cámaras, mientras que los demócratas aspiran a recuperar el poder legislativo y limitar el margen de actuación de Trump durante la segunda mitad de su mandato.

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EFE

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