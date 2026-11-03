Donald Trump dice que Estados Unidos tiene "control total de Venezuela" y 50% del petróleo mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país tiene "control total" sobre Venezuela y aseguró haber conseguido "el 50 % del petróleo mundial", durante dos entrevistas con Fox News, a pocas horas de la apertura de los colegios electorales para las elecciones de medio mandato. En una entrevista con el presentador Sean Hannity, Trump aseguró que Washington controla Venezuela y que ha desplegado allí a representantes estadounidenses. "Tenemos el control total de Venezuela. Hemos puesto a nuestra gente allí. Tenemos muchísimo petróleo", afirmó.



Además, el mandatario presumió del peso petrolero de ambos países y sostuvo que, al sumar las reservas de Estados Unidos y Venezuela, superan el 50 % del petróleo mundial. "Ahora tenemos más que Arabia Saudí, Rusia y el siguiente país más grande juntos", aseguró.

Las declaraciones se producen en un contexto de malestar por el encarecimiento de la vida. Según una encuesta del Centro de Investigación Pew publicada en octubre, el 74 % de los estadounidenses está muy preocupado por los precios de la gasolina y la energía, frente al 43 % registrado en enero, antes del inicio de la guerra con Irán.

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El conflicto también ha elevado el precio medio nacional de la gasolina regular de 2,98 a 4,25 dólares por galón, un incremento del 42,4 %, según datos de la Universidad Brown basados en los registros diarios de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).



La economía y el costo de vida se han convertido en los principales asuntos de la campaña. Una encuesta de AP-NORC publicada en octubre mostró que el 79 % de los votantes desaprueba la gestión de Trump sobre el costo de vida, mientras que el 84 % considera que este asunto es uno de los más importantes a la hora de decidir su voto.



Los comicios de este martes renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y definirán la composición de un tercio del Senado.

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Los republicanos buscan conservar el control de ambas cámaras, mientras que los demócratas aspiran a recuperar el poder legislativo y limitar el margen de actuación de Trump durante la segunda mitad de su mandato.

EFE