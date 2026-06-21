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Noticias Caracol  / MUNDO  / Avioneta militar se estrella en Bolivia y deja seis personas muertas: estas eran las víctimas

Avioneta militar se estrella en Bolivia y deja seis personas muertas: estas eran las víctimas

Las víctimas iban en la aeronave Cessna FAB-409, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Dos de las personas fallecidas eran civiles, mientras que las otras cuatro uniformados.

Por: EFE
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Avioneta militar se estrella en Bolivia y deja seis personas muertas: estas eran las víctimas
Avioneta militar se estrella en Bolivia y deja seis personas muertas: estas eran las víctimas -
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Seis personas murieron este domingo, 21 de junio de 2026, al caer una avioneta militar que realizaba un vuelo de "apoyo de acción cívica" en el centro de Bolivia, por causas que son investigadas, informó el Ministerio de Defensa. Los fallecidos son "cuatro militares y dos civiles" que iban en la aeronave Cessna FAB-409, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), señaló el ministerio en un comunicado de prensa en el que también expresó su "profundo pesar a las familias y camaradas de los tripulantes que perdieron la vida cumpliendo el deber con la patria".

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Avioneta accidentada en Bolivia realizaba vuelo de "apoyo de acción cívica"

Por su parte, la FAB explicó en un comunicado que la avioneta, que "realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica", partió en la mañana desde el Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz, y tenía como destino la ciudad de Cochabamba, en el centro de país.

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Según la FAB, durante la operación se mantuvo coordinación con los "servicios de tránsito aéreo", pero posteriormente se perdió contacto, ante lo cual se la declaró en nivel de alerta INCERFA (fase de incertidumbre). "De manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia, encontrándose la aeronave siniestrada en el sector Cerro Sayari", en Cochabamba, precisó la entidad. El comunicado agrega que también se activó la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) "para brindar un informe final acerca de las causas del suceso".

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Según el Ministerio de Defensa, la avioneta accidentada cumplió hace poco una "misión humanitaria" para el traslado de niños enfermos con cáncer desde la región andina de Oruro hasta centros especializados, ante los bloqueos de carreteras que realizan algunos sectores contra el Gobierno de Rodrigo Paz. Esa institución y el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana rindieron un homenaje a los fallecidos, en reconocimiento a "su servicio a la nación" y se comprometieron a "acompañar a las familias afectadas en este difícil momento".

¿Quiénes eran las víctimas del accidente de avioneta en Bolivia?

La Fuera Aérea Boliviana confirmó los nombres de los uniformados que perdieron a vida en el fatal accidente:

  • My. Av. Ariel Maida Suarez
  • Cap. Av. Marcelo Alberto Perez Becerra
  • Tte. Av. Franz Gabriel Terrazas Mollinedo
  • Tcnl. Dema Cellier Vidal Pedraza

EFE
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

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