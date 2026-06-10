Video | Grave accidente aéreo en Brasil: dos personas fallecieron y una resultó herida

Un accidente aéreo registrado este miércoles 10 de junio en la ciudad de Marília, en el estado de São Paulo, Brasil, dejó un saldo de dos personas fallecidas y una más gravemente herida, luego de que una avioneta bimotor se precipitara a tierra y se incendiara pocos minutos después de despegar. La información fue confirmada por los equipos de rescate y divulgada por el medio brasileño G1.



La emergencia movilizó a organismos de socorro, bomberos y autoridades aeronáuticas, que acudieron al lugar del impacto para atender a las víctimas y controlar las llamas generadas por el accidente.

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La aeronave involucrada en el siniestro era un Beech Aircraft 58, un avión bimotor con matrícula PT-MDB y capacidad para transportar hasta seis personas.

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Según la información citada por el medio G1, el aparato fue fabricado en 1985 y se encontraba con condiciones normales de aeronavegabilidad al momento del accidente.



De acuerdo con la información conocida, las víctimas mortales fueron identificadas como Henrique Guariente y Gabriel Maloni Mendes da Cruz. Ambos eran pilotos, aunque hasta el momento no se ha confirmado cuál de los dos se encontraba al mando de la aeronave cuando ocurrió el siniestro.

La tercera persona que viajaba en la avioneta logró ser rescatada con vida y fue trasladada al Hospital das Clínicas de Marília en estado grave. Hasta la última actualización del reporte, las autoridades no habían revelado su identidad.



El avión se incendió tras el impacto

Según datos suministrados por la Defensa Civil de Marília y por Rede Voa, empresa concesionaria encargada de la administración del aeropuerto local, la aeronave despegó alrededor de las 11:13 de la mañana, hora local.

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Poco después del despegue, el avión regresaba al mismo aeródromo cuando se produjo el accidente. Tras caer, la aeronave se incendió, lo que obligó a la intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos para controlar el fuego y realizar las labores de rescate.

Los equipos de emergencia confirmaron que los cuerpos de Gabriel Maloni y Henrique Guariente fueron encontrados calcinados entre los restos de la aeronave.

🚨 Veja momento de queda de avião em Marília que deixou dois mortos pic.twitter.com/zN301C09uh — Metrópoles (@Metropoles) June 10, 2026

El accidente ocurrió cerca del aeropuerto

El lugar del impacto fue un campo perteneciente a la Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), ubicado junto a la pista del aeropuerto de Marília y a aproximadamente un kilómetro de la terminal aérea.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran la magnitud de la emergencia y el despliegue de los organismos de socorro en la zona donde cayó la aeronave.

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Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre qué provocó la caída de la avioneta. Las circunstancias que rodearon el accidente serán analizadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo responsable de las investigaciones de este tipo de sucesos en Brasil.

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió durante los minutos posteriores al despegue y establecer si existieron fallas técnicas, problemas operacionales o cualquier otro factor que pudiera haber contribuido al accidente.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co