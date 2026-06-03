Bebé de 16 meses falleció por quemaduras que obtuvo cuando era bañada por la pareja de su mamá

Las autoridades en España investigan lo que pudo ocurrir con una bebé de 16 meses de edad que fue ingresada en Sevilla con quemaduras graves hace dos meses y que falleció recién iniciado junio de 2026. Aunque el caso fue tomado por el Grupo de Menores, el Grupo de Homicidios tuvo que tomar las riendas debido al más reciente y trágico giro que dio la historia, que incluso podría ser un caso de violencia vicaria con una fatal conclusión.

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De acuerdo con medios locales, la bebé ingresó al Hospital Virgen del Rocío en pleno Lunes Santo con estas lesiones de gravedad, que sufrió cuando era bañada por la que ahora es la expareja de la mamá de la menor. Mientras que este hombre señala que todo fue producto de un error, la progenitora de la niña y su familia aseguran que es todo lo contrario. “Está claro que ahora se trata de un homicidio, pero tampoco descartamos pedir que se le investigue por violencia doméstica”, dijo Agustín Fernández, abogado de la familia,al diario El País.



El litigante ahora busca presentar una nueva acusación ante la justicia, ya que la muerte de la niña cambia la manera en la que se investigaban los hechos.

Las versiones encontradas

La primera versión ofrecida por la pareja cuando llegó al hospital con la niña en tal estado es que el novio de la progenitora estaba bañando a la entonces bebé de 14 meses. El hombre dijo que, en el momento de lavar a la niña, fue a recoger una toalla, momento en que la menor abrió el grifo de la ducha y así fue como se quemó.



Pero la mamá no acepta esa versión; ella precisamente fue directamente al baño cuando escuchó a su niña gritar:



“Es cuando él sale del cuarto de baño para decirme que se ha quemado, y yo, inmediatamente, voy para allá y veo a mi niña ya quemada de arriba abajo”, dijo la mamá.La mujer asegura que su pareja de ese momento pudo habérselo hecho a su hija por celos: “No me miraba a la cara. Habíamos discutido hace unos días. Ahora mismo creo que pudo hacerlo por celos, por celos hacia los cuidados que le dedicaba a mi hija”.

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“Mi pequeña no sabía andar, tenía 14 meses”, añadió la abuela a Canal Sur, cuestionando la versión del accidente.

El parte médico encendió las alarmas

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Según el Diario de Sevilla, la bebé terminó con quemaduras importantes en el 60 % de su cuerpo, incluyendo su rostro. Su condición incluso requirió de trasplantes de piel.



Aunque en un primer momento la mujer pareció creerle a su novio la versión del accidente, los médicos empezaron a advertir que este no era tema de un percance casual, según detalló el abogado. Y es que fueron justamente los médicos quienes avisaron a la Policía Nacional cuando la bebé ingresó al centro asistencial.

En la relación no había antecedentes de actitudes violentas, pero la mujer, al parecer, sí había empezado a detectar “conductas con las que no estaba a gusto” que estaban vinculadas con la bebé. “Empezó a pensar que era imposible que lo ocurrido hubiera sido fruto de un descuido”, detalló el litigante.

Con la pérdida de la hija que hoy embarga a una familia, las autoridades toman el caso ahora como homicidio para investigar a fondo los hechos y traer justicia.

María Paula Rodríguez Rozo

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