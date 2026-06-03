Luchador de MMA controló a pasajero de avión que intentó abrir puerta de emergencia en pleno vuelo

Un video que muestra a Josh Longood, exluchador de MMA, sujetando con fuerza a un hombre en un avión se ha hecho viral en redes sociales. Lo que se hay detrás de este suceso, según reveló la misma aerolínea, fue una situación de descontrol por parte de un pasajero que insistía en abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo.

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Los hechos ocurrieron en medio de un vuelo de la aerolínea Frontier Airlines que cubría la ruta Puerto Rico - Chicago. En medio del vuelo, un hombre intentó abrir la puerta de emergencia del avión, lo que generó alerta en otros pasajeros y en la tripulación. Por fortuna, el exluchador estaba cerca del hombre alterado y logró controlarlo hasta que se llevó a cabo un aterrizaje de emergencia en Miami, donde el hombre fue detenido.



¿Qué fue lo que pasó?

Según se detalló en la declaración jurada de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y en la denuncia penal federal, un hombre de 51 años identificado como Juan Gabriel Reyes fue detenido tras comportarse de manera conflictiva durante 45 minutos en pleno vuelo. El vuelo afectado fue el 3345, el cual despegó desde San Juan, Puerto Rico, con destino al Aeropuerto Internacional Chicago-O'Hare.



Lo que indicaron desde la tripulación es que, cuando ya se encontraban en el aire, Reyes manifestó su intención de querer bajar del avión y, al recibir la respuesta negativa por parte de los auxiliares, intentó abrir una puerta de emergencia de la aeronave.

Luego de que la tripulación también le impidiera esta acción, el hombre de 51 años se dirigió hacia la cabina de mando y comenzó a golpear la puerta de acceso a la cabina de los pilotos. Esta situación empezó a alterar a otros pasajeros, mientras los auxiliares de vuelo intentaban controlar al sujeto y mantenerlo alejado de las zonas restringidas.



Tras lograr controlarlo, lo ubicaron en un asiento, donde un auxiliar de vuelo se quedó para estar pendiente. Sin embargo, minutos después Reyes agredió a otro pasajero, cuando el trabajador intervino, el hombre se abalanzó sobre él y lo sujetó por cabeza y cuello. Fue en ese momento en el que Josh Longood, exluchador de MMA, intervino.



WATCH: Passengers restrain a man onboard a Frontier Airlines flight to Chicago's O'Hare on Sunday after he reportedly tried to open an emergency exit door in an attempt to jump off the plane mid-flight.



According to the Federal Aviation Administration, Frontier Airlines flight… pic.twitter.com/g3QBearixJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2026

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El exluchador narró los hechos desde su perspectiva a FOX8, señalando que se encontraba en el vuelo, regresando a casa tras disfrutar de la despedida de soltero de su hermano en Puerto Rico. Longood, de 37 años, decidió actuar y controlar la situación al ver que el pasajero agredía a la tripulación.

"Él solo intentaba resistirse, luchar y liberar sus brazos, pero prácticamente lo tenía completamente inmovilizado", detalló el deportista que, como se ve en la grabación, logró sujetar a Reyes e inmovilizarlo en el asiento del avión. "Sabía que podía encargarme de la situación y manejarla sin que él ni nadie más resultara herido. Lo sujeté, lo puse en su fila, lo acosté y lo até con el cinturón de seguridad".



A pesar de que la tripulación intentó apoyarlo con esposas flexibles, extensores de cinturones de seguridad y otros elementos para inmovilizar al sujeto, este siempre lograba liberarse de esos objetos, por lo que Longood detalló que tuvo que sujetar a Reyes durante gran parte del vuelo hasta que llegaron a Miami.

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"Simplemente intentaba manejar la situación con la mayor calma posible, asegurándome de que todos a mi alrededor también estuvieran tranquilos. Sabían que yo tenía el control. Empezó a relajarse durante nuestro descenso a Miami, así que me senté con él, lo sujeté y lo traté como a un niño pequeño que estaba haciendo una rabieta; simplemente lo sujeté e hice lo que tenía que hacer", detalló.

El vuelo de Frontier Airlines aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami sobre las 11:55 p. m. del domingo 31 de mayo, donde Juan Gabriel Reyes fue detenido por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. Posteriormente, el sujeto fue entregado al FBI para que rindiera interrogatorio.

Reyes fue acusado de interferir con miembros de la tripulación de vuelo y auxiliares de vuelo, además de agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial federal. Aunque las autoridades no han revelado mayores detalles, Longood sí dijo a la prensa que "sé que estaba ebrio, podía olerle a alcohol, pero no puedo leerle la mente. Simplemente sé que, sea lo que sea que esté pensando o haciendo, no iba a permitir que lo hiciera".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co