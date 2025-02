Bebé recién nacido fue abandonado en calles de Tultitlán, México: capturaron a papás del niño

En los últimos días se hizo viral el caso de dos papás que dejaron a su bebé recién nacido y prematuro en una calle de Tultitlán, en México . El hecho que ha causado gran indignación en redes sociales quedó registrado en video. En las imágenes se ve al hombre colocar una bolsa de basura al lado de un carro.

Medios como TV Azteca reportaron que el joven dejó al pequeño en la colonia Fuentes del Valle en la tarde del martes 11 de febrero. No fue hasta que el bebé empezó a llorar que los vecinos notaron su presencia. Al revisar la bolsa de donde provenía el llanto se percataron de que el niño estaba allí y llamaron a las autoridades.

Los policías que llegaron hasta este punto y lo trasladaron a un centro médico. En el camino fueron alcanzados por unos paramédicos, quienes le prestaron los primeros auxilios al niño.

Papás del joven que abandonó al bebé lo convencieron de entregarse

Luego de que se mostró en medios de comunicación y redes sociales el video de la persona que había abandonado al niño, los papás del joven lo convencieron de acudir a las autoridades. Al parecer se iba a escapar. El sujeto ha sido identificado como Lucio ‘N’, de 18 años.

Según el medio El País, la mamá de Lucio, Dulha Utrera, comentó sobre el video donde aparece su hijo: “Lo vi, me impacté, entré en estado de shock y pánico, se lo envié a mi esposo y él me preguntó qué íbamos a hacer y le dije: ‘Denunciarlo’”.

Los chats que delataron a los papás del bebé abandonado en Tultitlán, México

Luego, aparecieron en redes sociales unos chats que sostuvieron Lucio ‘N’ con Diana ‘N’, mujer que tuvo al bebé abandonado. Se conoció que la joven, de 21 años, había consumido pastillas para abortar dos días antes, pero finalmente el niño nació en el lugar de trabajo donde ella laboraba. Se conoció que el recién nacido tenía cerca de 36 semanas de gestación.

En los chats se lee:

Lucio: Amor, muéstrame qué pasó.

Diana: Amor, no, no… no puede ser. Se mueve, Luc, se mueve. Hay demasiada sangre.

Lucio (envió un audio).

Diana : Dios mío. No puede ser, Dios mío. Amor, ¿qué hago? Luc, ¿qué hago?

Lucio: Tranquila, ¿sí? ¿Necesitas algo?

Diana: Luc, se mueve, literalmente esto se mueve. Ya estaba formado.

En otras capturas de pantalla de los chats se lee cómo planearon deshacerse del bebé:

Lucio: Amor, no encuentro las toallas.

Diana: ¿Las que uso para desmaquillarme?

Lucio: Aaaa… yo pensé que las toallitas para tu sangre. Tranquila, amor, ya voy.

Diana: Dios mío, ¿qué hago? ¿Dónde lo tiro? Tengo que limpiar. No puede ser, ¿qué hago?

Lucio (envió un audio)

Diana: Lo eché en una bolsa. Ahorita ya voy a empezar a limpiar. Tenemos que tirar eso, Luc.

En otra parte de la conversación Diana le escribió a Lucio: “Amor, aún se mueve. Tengo tanto miedo. Dios mío. No puedo. Esto está muy mal. Tíralo en algún canal, no sé".

Como respuesta, él contestó: “Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención. Ahorita que vaya para la casa lo tiro. Y no lo volverás a ver”. Más adelante recalcó: “Sé que está mal esto, pero no había otra forma… o lo teníamos o no lo teníamos”.

Ambos fueron capturados y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México los investiga por el delito de omisión de cuidado.

¿Qué pasó con el bebé abandonado en Tultitlán?

El Hospital Regional de Alta Especialidad informó que durante su segundo día de hospitalización, el pequeño “se mantiene con signos vitales estables y en buenas condiciones físicas generales. Su saturación de oxígeno es normal y ha aceptado alimentación vía oral en las últimas 24 horas. El recién nacido se encuentra en constante revisión por parte del personal médico del hospital, que continúa con el manejo de tratamientos establecidos para su evolución”. Además, en las últimas horas se confirmó que el niño fue dado de alta.

