Video| Techo se desplomó durante concierto de un festival de China: hay dos muertos y varios heridos

Los organismos de emergencia de la ciudad de Mianzhu, ubicada en la provincia de Sichuan, en el centro-sur de la República Popular de China, reportaron un grave incidente en el que dos personas fallecieron y tres resultaron gravemente heridas durante el 'Festival de la Cerveza en Mianzhu', el cual llevaba a cabo su edición número 14.

De acuerdo con el reporte de medios locales, el hecho sucedió el pasado viernes 15 de agosto sobre las 9:50 de la noche cuando una estructura del festival se derrumbó sobre una decena de asistentes que se encontraban atendiendo al concierto de la cantante china Zhuang Xinyan, quien estaba haciendo una presentación en uno de los escenarios al aire libre del festival.

El diario chino Yeeyi indicó que, durante el concierto, el techo de la estructura de acero cayó repentinamente en, aproximadamente, 300 personas, las cuales estaban dentro de la gran carpa color blanco que resguardaba a muchos de las fuertes lluvias que se registraron ese día. En videos compartidos en redes sociales quedó retratado el accidente. Entre las principales hipótesis del hecho, se habla de que las lluvias y vientos habrían causado que las vigas que sostenían el techo se desplomaran.



El video del incidente: techo se derrumbó durante un concierto

Una de las grabaciones, realizadas por testigos, muestran las precipitaciones que se estaban reportando y a una multitud de personas disfrutando del concierto rodeados de mesas, sillas y gente bailando. En pocos segundos, una repentina ráfaga de viento sacudió la parte superior de la carpa detrás del escenario.

Momentos después, la estructura metálica que sostenía el techo de este punto del festival se derrumbó y se estrelló fuertemente contra el área en el que la audiencia estaba ubicada. Otros videos registraron el pánico que inundó al público, quienes huyeron de la escena y se resguardaron de las estructuras de cayeron.

On the evening of August 15, a beer festival in Mianzhu, Sichuan was hit by a thunderstorm, causing the support structure to collapse, resulting in two deaths and three serious injuries. pic.twitter.com/UDb0vhKshI — Jim (@yangyubin1998) August 16, 2025

El medio local The Paper precisó que la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Mianzhu emitió un informe sobre el colapso de las vigas, en el que se indicó que dos personas murieron y tres personas resultaron gravemente heridas. En el reporte preliminar se señaló, además, que el derrumbe se habría provocado por "clima convectivo severo durante el 14.º Festival de la Cerveza en Mianzhu".

"Tras el incidente, el gobierno municipal de Mianzhu movilizó de inmediato a los departamentos pertinentes para llevar a cabo labores de rescate de emergencia, atención médica y socorro posterior al desastre", se añadió en el comunicado, donde se puntualizó que, pese a los esfuerzos de los organismos de emergencia, hubo dos fallecidos debido a sus heridas. De los otros tres lesionados se informó que su estado actual no reviste la máxima gravedad y que se les está dando atención médica.

Por lo pronto, se aclaró que la "causa del incidente se encuentra bajo investigación". El diario Dushi Singtao destacó que el 15 de agosto, mismo día en el que ocurrió el incidente, sobre las 10 de la mañana, el Observatorio Meteorológico Central de China emitió una advertencia azul por "clima convectivo severo" y una advertencia amarilla por "fuertes lluvias", mencionando la cuenca de Sichuan.

A stage canopy collapsed due to bad weather during a performance by Chinese singer Zhuang Xinyan in Mianzhu, China, killing multiple people. pic.twitter.com/avKofgqjiW — T_CAS videos (@tecas2000) August 15, 2025

Hasta el momento, no se han identificado a las víctimas. De igual forma, los organizadores del festival no han publicado declaraciones oficiales acerca de la situación.

Derrumbe en discoteca Jet Set: últimas noticias

Este incidente es similar al colapso del techo de la discoteca Jet Set en República Dominicana, que se derrumbó durante el concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció junto a otras 235 personas en el hecho. El pasado 19 de junio se conoció que un tribunal dominicano determinó que los hermanos propietarios de la discoteca saldrán bajo fianza y encararán en libertad su juicio por homicidio involuntario.

Se debe recordar que, tras el hecho, la fiscalía pedía prisión preventiva para el dueño y gerente del club Jet Set, Antonio Espaillat, y arresto domiciliario para su hermana Maribel, que hacía de administradora. El Ministerio Público (MP) insiste en que los imputados "alteraron de manera significativa" la estructura y denuncian una "operación negligente" en Jet Set con varias "fallas estructurales" en el edificio. Según el MP, los hermanos Espaillat intimidaron a empleados para que no aportaran pruebas en el caso.

Del tema, la jueza Fátima Veloz determinó que ambos pagarán una fianza de 50 millones de pesos (casi 842.500 dólares), no podrán salir del país y tendrán la obligación de una presentación periódica ante un tribunal. "No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo", escribió en X la jefa de la fiscalía del capitalino Distrito Nacional, Rosalba Ramos.

Esta vista aérea muestra la zona limpiada tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo - AFP

El proceso sigue con una nueva etapa de investigación para recabar más pruebas, antes de la acusación formal, la audiencia preliminar y el juicio. El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel.

Por su parte, los parientes de las víctimas presentaron un centenar de demandas civiles contra esta poderosa familia, que tiene además un conglomerado de medios y restaurantes. La familia Espaillat informó en un comunicado que suscribió "sin publicidad ni condicionamiento alguno, más de 40 acuerdos de compensación económica y apoyo humano, legalizados ante notario, con familiares de fallecidos, personas lesionadas y músicos afectados".

"Hemos actuado con responsabilidad, transparencia y humanidad", indicó la familia en el texto. "Pedimos justicia basada en los hechos, no en narrativas".

Entre las demandas se cuentan las de dos de las hijas del cantante Rubby Pérez, Casiey Aileen y Ana Beatriz. "Esta querella es una herramienta legal, pero también un acto de memoria", indicó el comunicado de las hijas de Pérez. "No busca castigar sin fundamentos ni emitir juicios paralelos".

"Pretende que se investigue, que se determine la verdad, que se asuman responsabilidades donde corresponda y que las víctimas no desaparezcan", añadió. "Que este caso (...) sirva para corregir, aprender y, sobre todo, para cuidar".

*Con información de AFP

