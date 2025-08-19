Polémica en EE. UU. por detención violenta de tiktoker colombiana durante transmisión en vivo

El pasado 15 de agosto, la detención de Tatiana Martínez, una tiktoker colombiana de 23 años residente en Los Ángeles, California, generó indignación y debate tanto en redes sociales como en comunidades de migrantes. La joven fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras transmitía en directo para sus más de 43.000 seguidores en TikTok.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Martínez se había hecho conocida en los últimos meses por difundir información sobre operativos migratorios en distintas zonas de California, lo que la convirtió en una figura visible para la comunidad hispana que busca evitar redadas y detenciones masivas.



Un arresto en medio de la transmisión

La captura ocurrió en el estacionamiento donde la joven se encontraba a bordo de su automóvil. En los videos que circularon en redes sociales se observa a varios agentes del ICE abrir con fuerza la puerta del vehículo para obligarla a salir, pese a que la tiktoker reiteraba que no se resistiría.

Las imágenes muestran cómo los funcionarios la arrastraron al suelo e inmovilizaron con violencia. Durante el procedimiento, Martínez gritó que padecía problemas cardíacos y que estaba dispuesta a colaborar, pero sus súplicas no detuvieron la acción de los agentes. Finalmente, la intensidad del forcejeo provocó que perdiera el conocimiento, lo que obligó a la presencia de paramédicos en el lugar.

Publicidad

La joven fue trasladada de urgencia en ambulancia al White Memorial Hospital, donde recibió atención inmediata antes de ser entregada nuevamente a las autoridades migratorias. Posteriormente fue conducida a un centro de detención del ICE, donde permanece bajo custodia mientras avanza su caso legal.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la orden de detención se relaciona con una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol en Los Ángeles en 2022, lo que habría desencadenado el proceso migratorio en su contra.

Publicidad

Testigos en el lugar calificaron el operativo como innecesariamente agresivo y desproporcionado. La propia comunidad digital de Martínez expresó su rechazo a través de comentarios y publicaciones que cuestionan lo que consideran un abuso de autoridad.

La tiktoker, que había ingresado a Estados Unidos en 2022, era reconocida entre los migrantes latinos por sus transmisiones en las que advertía sobre la presencia de agentes migratorios en diferentes zonas de California. Para muchos de sus seguidores, la forma en la que fue capturada evidencia el trato hostil que reciben quienes intentan visibilizar estas prácticas.

Así fue arrestada Tatiana Martínez en Los Angeles, influencer latina conocida por alertar a migrantes sobre redadas de ICE.



Fascismo puro, este es el EEUU de Donald Trump. pic.twitter.com/2pHsfhIHkv — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) August 16, 2025

NOTICIAS CARACOL