Influencers gastronómicos sobreviven de milagro tras impactante accidente en restaurante de Texas

Los creadores de contenido captaron el impacto del vehículo en el restaurante en video.

Accidente en Texas
Los influeners estaban grabando un video en un restaurante.
Captura de pantalla.
Por: Laura Camila Ramos
|
Actualizado: agosto 19, 2025 10:53 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

Lo que debía ser una tarde tranquila de grabación terminó convirtiéndose en una experiencia de vida o muerte para Patrick Blackwood y Nina Santiago, creadores de contenido gastronómico con cientos de miles de seguidores en redes sociales.

Mientras filmaban una reseña en Cuvee’s Culinary Creations, un restaurante ubicado en Houston, Texas, una camioneta perdió el control y se estrelló contra la fachada del lugar, atravesando la ventana principal y golpeando directamente la mesa en la que se encontraba la pareja.

El impacto fue tan violento que ambos se tiraron al suelo. En las imágenes captadas, se observa cómo Patrick reacciona de inmediato para proteger a Nina, apartándola justo en el momento del choque. Clientes y trabajadores quedaron atónitos ante la escena, que en cuestión de segundos convirtió una grabación cotidiana en un suceso de alto riesgo.

Los dos influencers fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano. Allí se confirmó que Patrick sufrió una fractura en el brazo, mientras que Nina resultó con múltiples cortes en su cuerpo. Pese a la gravedad del accidente, ambos se encuentran estables y en recuperación.

Los influencers aseguran que es un milagro que sigan vivos

Horas más tarde, desde la cama del hospital, compartieron un video dirigido a sus seguidores en el que reflexionaron sobre lo ocurrido:

“Ni siquiera podemos empezar a expresar lo afortunados que nos sentimos de estar vivos después de lo que nos ocurrió. Esta experiencia nos recordó lo valiosa que es la vida”, señalaron.

El mensaje, cargado de gratitud y resiliencia, invitaba también a valorar el presente:
“Mañana no está prometido, haz hoy lo que quieres hacer. Vive feliz, deja ir lo que te detiene y perdona. Sentimos que se nos ha dado una segunda oportunidad y vamos a aprovecharla al máximo”, escribieron en conjunto.

Por su parte, Nina compartió un mensaje más íntimo, revelando que este era el segundo accidente que enfrentaba en menos de un mes y asegurando que la experiencia la hizo replantearse sus prioridades.

“La vida es demasiado corta para rencores o ira. Esta pudo haber sido nuestra última comida. Agradezco a quienes realmente importan y a nuestro ángel Loyal, nuestro perrito que falleció en noviembre pasado, porque siento que nos protegió desde arriba”, expresó conmovida.

La noticia rápidamente se hizo viral y generó una ola de apoyo hacia la pareja, que acumula más de 400.000 seguidores en sus plataformas digitales. Mientras tanto, las autoridades de Houston investigan las causas del accidente y el estado de salud de la conductora que ocasionó el choque.

