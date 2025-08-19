Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos lanza dura advertencia a Venezuela y dice estar preparado para usar "todo su poder"

Estados Unidos lanza dura advertencia a Venezuela y dice estar preparado para usar "todo su poder"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que Washington lo haría con el objetivo de frenar el "flujo de drogas hacia su país".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
AFP
Por: William Moreno Hernández
|
Actualizado: agosto 19, 2025 01:18 p. m.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" con el objetivo de frenar el "flujo de drogas hacia su país" tras confirmar el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela. Leavitt dijo que el presidente, Donald Trump, "está preparado" para frenar el narcotráfico y "llevar a los responsables ante la Justicia", cuando fue cuestionada sobre la presencia de buques y miles de soldados en aguas internacionales cerca de Venezuela.

Noticia en desarrollo.

