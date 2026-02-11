Britney Spears vendió su catálogo musical, reveló TMZ: esta sería la millonaria cifra

La cantante estadounidense Britney Spears vuelve a ser noticia internacional, pero esta vez no por su vida amorosa o sus videos en redes sociales. En esta ocasión la 'princesa del pop' es noticia por su música, luego de vender los derechos de su catálogo a la editorial musical Primary Wave.



¿Por cuánto vendió Britney Spears su catálogo musical?

La información de este importante negocio en la industria musical se conoció el martes por varios medios estadounidenses, los cuales señalaron que el monto de esta transacción, cerrada el 30 de diciembre, no figura en los documentos legales del acuerdo.

Sin embargo, se estima que su valor alcance los 200 millones de dólares, según el portal de farándula TMZ, primero en divulgar la información.

Por ahora, ni la empresa ni ningún miembro del equipo de Spears, de 44 años, ha confirmado que se haya realizado la transacción, pero la cifra estimada se compara con la venta de los derechos del catálogo musical del cantante canadiense Justin Bieber en 2023 y considerando la trayectoria de éxitos que tuvo la artista en sus mejores momentos.



Cabe resaltar que la cantante estuvo bajo tutela durante 13 años, entre 2008 y 2021, por lo que ahora Britney Spears reorganiza sus asuntos financieros y artísticos, retirándose en gran medida de la escena musical.



¿Qué implica la venta de catálogo de Britney Spears?

El catálogo musical de Spears incluye éxitos mundiales como 'Baby One More Time', 'Oops!… I Did It Again', 'Toxic', 'Womanizer', 'Circus', 'Gimme More', 'I’m a Slave 4 U', 'Stronger', 'Lucky', 'Sometimes' y '(You Drive Me) Crazy'. A lo largo de su trayectoria, la mujer vendió más de 150 millones de discos a nivel mundial y ha logrado millonarias reproducciones en plataformas digitales con canciones que siguen vigentes en tendencias y playlist en la actualidad.



Sin embargo, así como no se ha revelado el valor pactado por esta lista de éxitos, tampoco se ha confirmado si la cantante vendió el total de su catálogo o solo una parte. Los documentos conocidos por la prensa estadounidense indican que Britney Spears cedió "su parte de la propiedad".

La intérprete se suma a una lista creciente de artistas que han vendido sus derechos musicales en los últimos años, desde Bruce Springsteen hasta Bob Dylan, pasando por Shakira y KISS.

El mercado está en auge porque permite a los artistas rentabilizar sus catálogos, que constituyen activos interesantes y a largo plazo para inversionistas en la era del streaming.

Los propietarios de los derechos de edición de una canción reciben una retribución económica por cada reproducción, la venta de álbumes o el uso en publicidad y cine.

*Con información de AFP

