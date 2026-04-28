Turista murió tras mordedura de serpiente durante espectáculo en hotel: "Se metió en los pantalones"

Lo que pretendía ser una actividad de entretenimiento durante unas vacaciones familiares terminó en tragedia. Cuando un turista alemán de 57 años falleció luego de ser mordido por una serpiente durante un espectáculo de encantadores en el hotel donde se hospedaba, en Hurghada, Egipto, según informaron autoridades.



El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, se encontraba en el país africano junto a dos familiares, procedentes de la región de Unterallgäu, en Alemania. Durante su estancia en el complejo turístico, decidieron asistir a un espectáculo de encantadores de serpientes que hacía parte de la oferta de entretenimiento del hotel.

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De acuerdo con la información oficial citada por CNN, el espectáculo incluía la manipulación de dos serpientes, que se cree eran cobras. Como parte de la presentación, el encantador interactuaba con el público y colocaba los animales alrededor del cuello de algunos asistentes. Fue en ese contexto cuando ocurrió el incidente.

Según detalló la policía bávara en un comunicado, “una de las serpientes se metió en los pantalones de un hombre de 57 años, provocándole una mordedura en la pierna”. La situación generó momentos de emergencia inmediata, ya que la víctima comenzó a presentar síntomas claros de envenenamiento.



“Posteriormente, presentó claros síntomas de envenenamiento y necesitó reanimación”, añadieron las autoridades. Tras el ataque, el turista fue atendido en el lugar y luego trasladado a un hospital cercano, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.



El caso ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad en este tipo de espectáculos turísticos. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre posibles responsabilidades. La Inspección de Policía Criminal de Memmingen ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, mientras que los resultados del examen toxicológico aún están pendientes.

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Recomendaciones ante un ataque de serpiente

De acuerdo con la Clínica Mayo, aunque la mayoría de las serpientes no representan un peligro para las personas, una mordedura, especialmente si es de una especie venenosa, puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte. Por ello, es clave reconocer señales de alerta y actuar con rapidez.

Entre los síntomas más comunes están el dolor intenso, la hinchazón, los moretones en la zona afectada y, en casos más graves, náuseas, dificultad para respirar, debilidad o alteraciones neurológicas. Ante cualquier sospecha de envenenamiento, se recomienda buscar atención médica de emergencia de inmediato, ya que muchos centros hospitalarios cuentan con antídotos que pueden ser determinantes para salvar la vida.

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Mientras llega la ayuda especializada, se pueden seguir algunas medidas de primeros auxilios para reducir riesgos. Según la Clínica Mayo, es importante:



Alejarse de la serpiente y evitar un nuevo ataque.

Mantener la calma y permanecer lo más inmóvil posible.

permanecer lo más inmóvil posible. Retirar objetos ajustados como anillos, relojes o ropa, antes de que aparezca la hinchazón.

Colocar la zona afectada en una posición cómoda y neutral.

Limpiar la herida con agua y jabón y cubrirla con un vendaje limpio y seco, sin apretar.

Buscar ayuda médica.

Asimismo, hay prácticas que deben evitarse, como aplicar torniquetes o hielo, cortar la herida, intentar extraer el veneno, consumir alcohol o cafeína, o tratar de capturar al animal. Estas acciones pueden agravar la situación y dificultar el tratamiento médico adecuado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co