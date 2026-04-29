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Noticias Caracol  / MUNDO  / El papa expresa su preocupación por ola de violencia en Colombia: "Graves pérdidas"

El papa expresa su preocupación por ola de violencia en Colombia: "Graves pérdidas"

Tras los atentados en Cauca y Valle del Cauca, el papa León XIV expresó "su cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares", y exhortó "a todos a rechazar cualquier forma de violencia".

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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El papa León XIV habla sobre violencia en Colombia.
El papa León XIV habla sobre violencia en Colombia.
AFP

El papa León XIV expresó este miércoles su "dolor y preocupación" por "la situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas" y pidió se opte "decididamente por el camino de la paz". "Con dolor y preocupación, he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas", dijo durante el saludo a los peregrinos de lengua española en la audiencia general.

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Expresó también "su cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares", y exhortó "a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz".

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Las autoridades colombianas capturaron este martes en el suroeste del país a José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, señalado como uno de los presuntos responsables del atentado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana que el sábado causó al menos 20 muertos en el departamento del Cauca.

Según las autoridades, Vitoncó, también conocido con el alias de David, es el cabecilla de un grupo armado ilegal vinculado al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, liderada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acusó al detenido de ser "uno de los principales responsables de orquestar la masacre de campesinos, mujeres, niños y líderes sociales en el suroccidente del país, y cabecilla principal de una de las estructuras más peligrosas en el norte del Cauca".

Según la información oficial, también está vinculado a más de 40 acciones violentas en las últimas semanas contra la población civil y la fuerza pública.

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EFE

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