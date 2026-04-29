¿Por qué Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo?

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes que se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+ a partir del 1 de mayo de 2026, debido a las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", según informó la agencia oficial emiratí WAM.



De acuerdo con la agencia, la decisión responde "a los intereses nacionales y al compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

WAM también indicó que "las tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo", y sostuvo que "la estabilidad del sistema energético mundial depende de la disponibilidad de suministros flexibles, fiables y asequibles".

La salida de Emiratos se produce en un contexto en el que la producción de la OPEP cayó en marzo cerca de 8 millones de barriles diarios (mbd), lo que representa una reducción del 27,5 % frente a febrero, como consecuencia de la guerra con Irán y del bloqueo del estrecho de Ormuz, situación que golpeó especialmente a Irak y a los países del golfo Pérsico.



El ministro de Energía e Infraestructura, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, afirmó que la retirada de la organización "refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo".



Emiratos ingresó a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la conformación del país en 1971. Durante ese tiempo, señaló WAM, "el país ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores".

Publicidad

La agencia destacó además que EAU "es un productor fiable de algunos de los petróleos más competitivos en precio y con menor intensidad de carbono del mundo, contribuyendo al crecimiento global y a la reducción de emisiones".

No obstante, indicó que, "tras su salida de la OPEP, EAU continuará desempeñando su papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente", y mantendrá su disposición a "colaborar con sus socios para desarrollar recursos".

Publicidad

Asimismo, subrayó que "esta decisión no altera el compromiso de EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores".

Emiratos también expresó "su agradecimiento" a la OPEP y a la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, aunque recalcó que "ha llegado el momento de centrar los esfuerzos en los intereses nacionales de EAU".

Finalmente, sostuvo que "EAU continuará invirtiendo en toda la cadena de valor energética, incluyendo petróleo y gas, energías renovables y soluciones bajas en carbono, para fortalecer la resiliencia y la transformación a largo plazo de su sistema energético".

La determinación se da en medio de tensiones con países vecinos del golfo Pérsico, a los que Emiratos ha acusado de falta de coordinación frente a los ataques de Irán contra infraestructura energética en la región, y coincide además con las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la OPEP, a la que ha señalado de inflar los precios del petróleo.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE