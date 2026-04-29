Macabro hallazgo de ocho fetos en bolsa dentro de hospital: investigan presunta trata de personas

Argentina está conmocionada por un terrible caso que involucra a la Clínica Santa María de Villa Ballester después de que se notificara el hallazgo de fetos humanos dentro de bolsas en el centro médico. Todo inició con la búsqueda que emprendieron las autoridades para encontrar a una menor desaparecida de 12 años, que estaba embarazada después de sufrir un abuso. Lo que empezó como una desaparición ahora es investigado como un presunto caso de trata de personas.



El caso inició con la denuncia de la desaparición de la menor radicada en Santiago del Estero –más de 1.000 kilómetros de donde fue encontrada la niña–, y luego trascendió a nivel nacional para buscarla en cada provincia.

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Según El Clarín, el director médico de la clínica Santa María Asistencial negó que la menor de edad estuviera internada allí. Pero más tarde, la niña, que estaba en la semana 33 de su embarazo, fue encontrada junto a su madre en la Clínica Santa María de Villa Ballester. El hallazgo en este paradero puntual dio rienda suelta a que los investigadores manejaran dos hipótesis: que la niña estaba allí para que le practicaran la interrupción del embarazo o que estaban frente a un intento de apropiación ilegal del feto. De todas formas, la niña ya había dado a luz en el momento en que llegaron las autoridades. La madre, por otra parte, declaró que no sabía si el bebé estaba vivo o no.



La Policía encabezó las pesquisas dentro de las instalaciones de la clínica cuando descubrieron algo inquietante: dentro de bolsas de consorcio se hallaban al menos cinco fetos humanos sin vida. El hallazgo aumentó más tarde a ocho fetos, dos de ellos con signos de desmembramiento. Señala El Clarín que, según la Policía, este material podría ser una pista de que esta clase de prácticas son habituales en la clínica. Por su parte, la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense incautó documentos escritos a mano que tendrían registros internos y otras anotaciones.

En el marco de este escabroso caso, el Juzgado Federal de Tres de Febrero dictó el allanamiento de urgencia cuando ya la niña y la madre no estaban en el centro médico, por lo que las autoridades retuvieron a un empleado y varios directivos.



Con este hallazgo, la justicia federal analiza si en este caso hay posibles delitos vinculados a la trata de personas y sustracción de menores. Por otra parte, la justicia de San Martín abrió una causa por averiguación de ilícito para determinar responsabilidades en el caso de manipulación de restos biológicos y establecer qué pasó con el bebé de ocho meses que fue dado a luz por la niña.



Paula Rozo

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