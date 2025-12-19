Capturan a dos sospechosos del crimen de Mario Pineida: habrían pagado US$1.500 por el crimen

La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva, por 30 días, para dos personas presuntamente involucradas en el asesinato ocurrido el pasado miércoles 17 de diciembre, del futbolista Mario Pineida en la ciudad costera de Guayaquil, informó la Fiscalía General del Estado.

En su cuenta de la red social X, el organismo detalló que un juez acogió los elementos de convicción expuestos y dictó prisión preventiva para Cristian P. G. y Jimnery P. B. por su presunta participación en el asesinato del futbolista y de otra persona, una mujer peruana a la que han identificado como Gisella Fernández Ramírez.

Por su parte, la Policía de Ecuador informó que, “tras las primeras diligencias técnicas, se logró establecer la dinámica del crimen y la ruta de huida de los sospechosos, lo que permitió su localización y captura en diferentes inmuebles”.



Durante el operativo de captura se hallaron tres celulares, varias prendas de vestir y una maleta tipo domiciliario.



Por otro lado, el medio Extra, de Ecuador, citó a una fuente policial que indicó que la mujer capturada “habría sido la persona encargada de realizar los pagos a quienes participaron en el ataque armado: ‘Recibió un pago de 1.500 dólares’”.

El mismo medio indica que los detenidos son de nacionalidad extranjera.



¿Cómo ocurrió el crimen de Mario Pineida?

En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos -uno con gorra y otro con casco- entran en el establecimiento en el que se encontraba Pineida. Uno de ellos dispara contra el jugador y el otro contra una mujer.

Al ver al sujeto con el arma, Pineida alza las manos, pero el sicario igualmente le dispara en repetidas ocasiones.

'Pitbull' Pineida, de 33 años, integró la selección ecuatoriana que disputó las eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. También jugó en el Fluminense de Brasil hace tres años.

Había iniciado su carrera futbolística en el Independiente del Valle y también había vestido las camisetas del Fluminense brasileño y de los ecuatorianos El Nacional y Barcelona, este último en varios periodos y en el que militaba actualmente.

Previamente, el equipo había indicado por la red social X que fue "notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

"Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista", añadió.

El elenco Torero pidió a la afición "elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia".

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expresó por X que "condena la violencia".

Ecuador afronta una espiral de la violencia narco y cerrará 2025 con la peor tasa de homicidios de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio del Crimen Organizado.



Van cinco futbolistas asesinados en Ecuador

El fútbol se ha convertido en un deporte de alto riesgo en Ecuador al estar acosado por sicarios y amenazas de amaño de partidos.

Una docena de equipos y la liga profesional de fútbol del país son auspiciados por empresas de apuestas en línea, una práctica común en Latinoamérica.

Un reciente informe de la ONU, que incluye a Ecuador, alerta sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otras disciplinas que son usados para lavar dinero. Además, indica que anualmente se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo.

El asesinato de Pineida es el más reciente de una serie de atentados contra jugadores en Ecuador, donde las bandas del crimen organizado también han expandido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas.

Desde inicios de 2025 se han registrado al menos cinco asesinatos de futbolistas en Ecuador, pero el de Pineida es el primero de un jugador de la primera división ecuatoriana e integrante de uno de los grandes clubes del país, acostumbrado a ganar títulos nacionales y competir en la Copa Libertadores.

