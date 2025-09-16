Capturan a estafador de Tinder, Simon Leviev, que se hizo famoso por documental de Netflix

Las fuerzas de seguridad de Georgia informaron que habían detenido en el aeropuerto de la ciudad de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat), y que inspiró el documental de Netflix, 'Estafador de Tinder', informó la televisión local.

La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por Interpol, indicó el Ministerio del Interior georgiano sin ofrecer más detalles.

Una víctima sueca del estafador israelí Simon Leviev, de 34 años, dijo a la AFP que había "celebrado" su arresto, que se produjo el lunes 15 de septiembre.



Le robó 65.000 dólares bajo engaños

“Lo celebré un poco. Me siento feliz porque este tipo me destruyó la vida", declaró Pernilla Sjoholm a la AFP en una entrevista en Estocolmo.



La víctima, que ahora tiene 38 años, dijo que conoció a Leviev en Tinder en marzo de 2018. Se hicieron amigos rápidamente y en pocos meses él la estaba estafando, relató. En total, le entregó más de 600.000 coronas (65.000 dólares), que él nunca devolvió.

Su arresto "es una victoria", comentó Sjoholm. "Gracias al país que emitió la orden de arresto internacional".

Sjoholm agregó que se había recuperado de ese capítulo oscuro y describió una "vida familiar muy feliz". "Me sentí devastada en 2018 y 2019. Y estar aquí hoy... y ser tan feliz... es increíble", sostuvo.

Desde entonces, se ha involucrado en la lucha contra el fraude financiero y aboga por una mejor regulación del uso de inteligencia artificial en deepfakes. "Necesitamos ver el fraude como algo más que una simple pérdida de dinero. Necesitamos verlo como el abuso emocional que sufren estas víctimas", señaló, pidiendo una mejor protección para las víctimas.

Sjoholm dijo que está dispuesta a testificar contra Leviev en caso de un juicio y ha presentado denuncias policiales contra él en Suecia y los Países Bajos. (Lea también: Amor virtual y deudas reales: historias de mujeres estafadas tras usar apps como Tinder)



Así engañó el estafador de Tinder a sus víctimas

El documental sobre la vida de Leviev fue divulgado en 2022 y narra la historia de un israelí que viaja por Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

Entre 2017 y 2019, el israelí supuestamente usó la aplicación de citas Tinder para hacerse pasar por un heredero rico y engañar a mujeres para que le adelantaran grandes sumas de dinero, que nunca devolvió.

Su plan se convirtió en uno de los ejemplos más notorios de "catfishing": creación de una falsa identidad en línea para atraer a las víctimas a enredos emocionales y financieros.

En el caso de Leviev, el elaborado engaño supuestamente incluía estilos de vida de lujo falsos, guardaespaldas y jets privados, lo que hace que la estafa sea inusualmente convincente y costosa.

El documental de Netflix relató las historias de varias de sus presuntas víctimas y denunció que Hayut "finalmente defraudó a víctimas en Noruega, Finlandia y Suecia por un monto estimado de 10 millones de dólares".

En octubre de 2019, Leviev fue capturado cuando aterrizó en Atenas y lo extraditaron a Israel, donde lo condenaron a 15 meses de prisión y al pago de una multa cercana a los 50.000 dólares. Cinco meses después quedó en libertad.

En una entrevista al canal 12 israelí, el estafador de Tinder afirmó que jamás les robó a las mujeres con las que estuvo y aseguró que ellas “se divirtieron en mi compañía, viajaron y vieron el mundo con mi dinero”.



El paso del estafador de Tinder por Colombia

Sergio Tinoco, director de la clínica Alianza Odontológica en Barranquilla, contó en 2022 que el extranjero se fue debiendo 18 millones de pesos por un tratamiento de sonrisa.

"Él llega aquí a la clínica por la supuesta fama que teníamos con el diseño de sonrisa y la alta tecnología que manejamos en la ciudad. Llega a nuestro odontólogo restaurador y procedemos a hacerle el tratamiento. Él llega con otro paciente, que realmente se hace también un diseño de sonrisa, pero el otro sí pagó. El que no pagó fue Simon Leviev", recordó.

Comentó que Leviev se veía "como un cliente que le gustaba mostrar lo que tenía. No nos pareció extraño porque hay muchos seres humanos que les gusta presumir. De ser un paciente presumido no nos generó ninguna sospecha, sino hasta posteriormente cuando pasaron los días y el pago nunca llegó. Estaba supremamente bien vestido, hablaba perfectamente inglés. Era todo un 'gentleman'".

