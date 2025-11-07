En vivo
MUNDO  / Mujer condenada en el Reino Unido por acosar a los padres de Maddie McCann

Mujer condenada en el Reino Unido por acosar a los padres de Maddie McCann

Una mujer polaca que afirmaba ser Madeleine McCann, desaparecida hace casi dos décadas, fue condenada por un tribunal británico por acosar a los padres de la niña, pero absuelta del cargo de acecho.

Por: AFP
Actualizado: 7 de nov, 2025
Madeline McCann
Maddie McCann desapareció en mayo de 2007 de un complejo vacacional de apartamentos en Praia da Luz, en Portugal.
