En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ATAQUE DE EE. UU. EN EL CARIBE
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Abogado de la profesora colombiana detenida por ICE en jardín de EE. UU. denuncia irregularidades

Abogado de la profesora colombiana detenida por ICE en jardín de EE. UU. denuncia irregularidades

Charlie Wysong afirmó que Diana Santillana Galeano había solicitado asilo y tenía su documentación en regla. Denunció, además, que fue arrestada sin orden judicial, lo que viola un decreto de consentimiento.

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Diana Santillana Galeano.
Diana Santillana Galeano.
Archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad