Video del momento del tiroteo en el que murió influencer Bárbara Yabeta, víctima de bala perdida

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre cae al asfalto tras recibir un disparo durante un enfrentamiento entre facciones criminales en una de las principales autopistas de Río de Janeiro. En el mismo tiroteo, ocurrido el 31 de octubre, murió la influencer Bárbara Yabeta Borges.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones del Complexo da Maré, un extenso conjunto de favelas en la zona norte de la ciudad, colindante con la autopista Linha Amarela, principal vía hacia el Aeropuerto Internacional de Galeão.

Bárbara Yabeta, de 28 años, viajaba como pasajera en un vehículo de aplicación cuando recibió un disparo en la cabeza. Fue trasladada al Hospital Geral de Bonsucesso, pero no sobrevivió.



La circulación en ambos sentidos de la autopista fue interrumpida por algunos minutos.



Según el medio G1, la Policía Militar informó que el tiroteo fue producto de una confrontación entre facciones rivales en Vila do Pinheiro, una de las más de quince comunidades del Complexo da Maré.

Durante el operativo, los agentes decomisaron un fusil.

Las imágenes difundidas muestran el momento exacto en que se producen los disparos y un hombre armado cae al suelo. Poco después, dos vehículos de la policía militar llegan al lugar y se escucha la orden de que se tiren "al suelo".

Mais uma vítima do narcoterrorismo.



Bárbara Elisa Yabeta Borges foi atingida por um tiro na cabeça. Foi levada ao Hospital, mas não resistiu.



O narcoterrorista que aparece no vídeo sendo alvejado, infelizmente, ainda está vivo, em estado grave em um hospital. Ele portava um…

En días pasados se realizó una operación policial en los complejos de favelas de Alemão y Penha, también en la zona norte de Río, que dejó entre 121 y 132 muertos, según diversas fuentes. En estas comunidades viven unas 200.000 personas.

La operación, considerada la más letal en la historia de Brasil, resultó en la detención de 133 personas y tenía como objetivo capturar a líderes del Comando Vermelho, la organización criminal más antigua y poderosa del país.

Río de Janeiro es sede de eventos internacionales previos a la COP30 en Belém, con la presencia del príncipe Guillermo del Reino Unido y decenas de alcaldes de todo el mundo.



¿Quién era Bárbara Yabeta?

Bárbara Elisa Yabeta Borges tenía 28 años y era conocida en redes sociales por compartir contenido sobre bienestar, naturaleza y viajes. Además de su faceta como influencer, trabajaba en una entidad bancaria en Río de Janeiro. En Instagram reunía cerca de 20.000 seguidores.

Horas antes de su muerte, Bárbara Yabeta publicó un mensaje de reflexión, sin esperar el terrible fin que tendría: “Por favor, cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan, de quienes te desean lo mejor. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas, no.”

Su trágico fallecimiento generó una ola de indignación en redes sociales y entre sus familiares, quienes exigieron justicia en su caso.

