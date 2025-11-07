En vivo
El tifón Kalmaegi arrasa a Filipinas y golpea a Vietnam: más de 140 muertos y miles de evacuados

Uno de los tifones más letales de 2025 devastó Filipinas y llegó a Vietnam con vientos de 150 km/h, dejando más de 140 muertos y miles de evacuados por las inundaciones y daños causados por la tormenta.

Por: AFP
Actualizado: 7 de nov, 2025
Tifón Kalmaegi
AFP

