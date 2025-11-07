Padre evita que su hijo ataque a cuatro menores de edad, pero fue apuñalado en la nuca

El condado de Volusia, en Florida, Estados Unidos, fue escenario de un dramático incidente el pasado domingo, 2 de noviembre, debido a que un padre impidió que su hijo, Trevor Nieves Gonzalez, de 22 años, atacara a cuatro menores de edad con un cuchillo de caza de gran tamaño. La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia tomó en custodia al presunto agresor tras el altercado, que comenzó con amenazas de muerte y finalizó con la intervención policial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la revista People, el suceso se desarrolló en una residencia en Deltona, una localidad ubicada aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Orlando, cuando las autoridades respondieron a una llamada de emergencia que informaba sobre un joven que había herido ya a un individuo y estaba amenazando de muerte a cuatro menores de edad.

Al llegar los oficiales, se encontraron con Trevor Nieves Gonzalez en el jardín frontal de la casa junto a su padre, quien había estado bloqueando físicamente el ingreso del joven al interior de la casa para evitar que atentara contra la vida de los niños que se encontraban dentro. En ese momento, Nieves Gonzalez portaba un cuchillo de caza de gran tamaño.



El reaccionar del padre

Según la revista estadounidense, las imágenes registradas por las cámaras corporales de los agentes mostraron el momento en que un oficial apuntó su arma hacia el sospechoso. De inmediato, el padre se interpuso para proteger a su hijo, buscando evitar que los agentes dispararan.



Gracias a las negociaciones, Nieves Gonzalez finalmente aceptó soltar el arma y dos agentes se acercaron para esposarlo. Sin embargo, el sospechoso comenzó a insultar a las autoridades, les sacó el dedo y escupió a uno de los oficiales. Tras este acto de agresión directa contra el uniformado, optaron por utilizar una pistola táser para inmovilizarlo. El joven cayó inmediatamente al suelo y pudo ser esposado y puesto bajo custodia.



Luego de todo el incidente y de que Nieves Gonzalez estuviera bajo control, su padre informó a los agentes sobre su propia herida. Previo a la llegada de la policía y mientras intentaba impedir la entrada de su hijo, el padre había sido apuñalado en la parte posterior de la cabeza.

Publicidad

Este hombre no solo salvó las vidas de los cuatro menores de edad al evitar que el agresor entrara en la vivienda, sino que también protegió la vida de su propio atacante al impedir que los agentes le dispararan. El padre recibió atención médica por esta y otras lesiones sufridas durante el altercado.



¿A qué cargos se enfrenta Trevor Nieves Gonzalez?

Tras el arresto, Trevor Nieves Gonzalez enfrenta ahora múltiples cargos de gravedad. Entre ellos se incluyen: cuatro cargos de agresión agravada con intención de cometer un delito grave, cuatro cargos de abuso infantil, un cargo de agresión agravada, resistencia a un oficial con violencia y agresión a un oficial de la ley.

Nieves Gonzalez fue fichado y realizó su primera comparecencia ante la corte el 3 de noviembre. En esa audiencia inicial, le fue asignado un defensor público. La fecha de su comparecencia formal para la lectura de cargos está programada para el 4 de diciembre.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL