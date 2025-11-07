En vivo
Padre evita que su hijo ataque a cuatro menores de edad, pero fue apuñalado en la nuca

Un hombre en Florida, Estados Unidos, evitó que su hijo atacara a cuatro menores, recibiendo una puñalada en la nuca y luego se interpuso entre el agresor y los policías para evitar que le dispararan.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2025
Escena de crimen
El hombre fue apuñalado por su hijo en la nuca con un cuchilla de caza.
Colprensa

