Caso Valeria Márquez: filtran supuestas declaraciones de Vivian de la Torre sobre el asesinato

La trágica muerte de Valeria Márquez, ocurrida el 13 de mayo durante una transmisión en vivo por TikTok, sigue siendo uno de los casos con más incógnitas en México. La joven, de 23 años, fue asesinada mientras realizaba un directo desde su salón de belleza en Zapopan y la hipótesis inicial del caso apuntaba a que un mensajero habría acudido la estética a entregar un paquete a nombre de una de las amigas de Valeria, Vivian de la Torre.

En el video que ha circulado en redes sociales se escucha al presunto atacante disparar a quemarropa en tres ocasiones, apuntando a la cabeza y al pecho de la víctima, lo que le costó la vida. En los momentos previos al crimen, la influencer manifestó su preocupación por un regalo que, según le habían dicho, debía entregarse en persona. Durante la grabación, Valeria expresó inquietud sobre esta situación, insinuando que algo no estaba bien.

"Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice: 'Oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti'. Yo le dije que más o menos llegaba en una hora. Ella me dijo: 'Mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso'. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?", contó la joven de 23 años a sus seguidores. El caso, que ya ha generado una gran atención mediática, continúa siendo objeto de investigación.



Se filtran supuestas declaraciones de Vivian de la Torre

Recientemente, el canal de YouTube de Mafian, dirigido por Fabián Pasos, divulgó los presuntos detalles de la declaración que Vivian de la Torre presentó ante las autoridades el pasado 22 de mayo. El hombre ya había publicado anteriormente una entrevista que tuvo con una mujer que se identificó con el seudónimo de "Paola", pues ella asegura haber sido testigo directo del asesinato y culpó a una de las empleadas de Valeria como la verdadera autora del asesinato de Valeria.

Valeria Márquez y Vivian de la Torre Redes sociales

Según explicaciones del periodista, la influencer Vivian de la Torre fue interrogada en su domicilio, donde un equipo de más de 12 especialistas condujo el interrogatorio. A pesar de la situación, Vivian se mostró dispuesta a colaborar y entregó información clave sobre los eventos previos al crimen. Entre los detalles más relevantes, el creador de contenido destaca que Vivian conocía la contraseña del teléfono móvil de Valeria y no dudó en proporcionarla a las autoridades, lo que permitió acceder a información crucial que podría ayudar en la resolución del caso.

Según su testimonio, Valeria no era la única dueña del establecimiento, sino que compartía la propiedad con dos socios: su pareja y su tío, cuyas identidades aún no se han revelado. Además, Vivian explicó que las cámaras de seguridad del salón no funcionaban en el momento del ataque, lo que permitió al agresor supuestamente manipular la escena a su favor.

En redes sociales también circuló un breve mensaje de Vivian de la Torre, amiga de Valeria, quien la acompañaba durante la transmisión en vivo antes del crimen. Las autoridades están investigando a los responsables del suceso, puesto que, minutos antes de que Valeria fuera baleada, Vivian le pidió que esperara un momento para recibir un regalo, y fue en ese instante cuando ocurrió la tragedia.

Horas después, De la Torre publicó en Instagram una foto junto a su amiga, ambas frente a un espejo. En la leyenda, Vivian escribió: "Mi güerita preciosa, te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un ángel que me cuida siempre. Te amo, mi Barbie". Las investigaciones apuntan a un exnovio de la víctima, quien estaría vinculado al narcotráfico y a quien Valeria habría culpado por su muerte, en caso de que algo le llegara a suceder.



Supuesta testigo en el caso asegura haber presenciado el asesinato

Si bien hasta ahora el principal sospechoso había sido un hombre que se hacía pasar por repartidor, las nuevas declaraciones apuntan a una figura mucho más cercana a la influencer: una de sus empleadas, identificada como Erika. A través de una entrevista en el canal de YouTube de Mafian, un testigo presuntamente presente en el momento del crimen ofreció una versión que pone en duda las primeras investigaciones de las autoridades.

¿Quién le disparó a Valeria Márquez? Apareció supuesto testigo que asegura que no fue el repartidor. - Redes sociales

De acuerdo con el relato de Paola, ella se encontraba observando los precios de los servicios en el escaparate del salón alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando vio llegar a un hombre que parecía ser el repartidor. Este individuo se acercó a Valeria y le preguntó si era ella, a lo que la influencer respondió afirmativamente. Sin embargo, Paola señala que, en lugar de entregar un paquete, el repartidor comenzó a sacar algo de su mochila. Fue en ese momento cuando, según su versión, Erika, la empleada de Valeria, extrajo un arma de fuego y disparó contra la influencer.

