Valeria Márquez y el video musical de Luis R Conriquez en el que estuvo: ¿qué relación tuvieron?

El asesinato de Valeria Márquez, una influencer y empresaria mexicana de 23 años, ha conmocionado a México por la forma en la que la ultimaron. Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante la transmisión, Valeria mencionó que esperaba un regalo costoso que sería entregado en persona, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Minutos después, un hombre ingresó al establecimiento y le disparó, dejándola sin vida frente a la cámara. La brutalidad del ataque y las circunstancias en las que ocurrió han generado una ola de indignación en todo el país.

La Fiscalía de Jalisco ha catalogado el crimen como feminicidio y ha abierto varias líneas de investigación. Se han revelado amenazas previas que Márquez habría recibido, algunas de ellas provenientes de su expareja, quien, según la propia víctima, la había intimidado en el pasado. Además, se han analizado videos de seguridad que muestran la ruta de escape del sicario, lo que sugiere que el crimen fue premeditado.

La mujer fue asesinada durante plena transmisión. - Foto: redes sociales

Publicidad

El asesinato de Valeria Márquez ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en México, donde aproximadamente 10 mujeres son asesinadas diariamente. La exposición pública de su muerte ha generado un llamado urgente a la acción para combatir la violencia de género y mejorar las medidas de protección para las víctimas.

Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, la sociedad mexicana clama por un alto a la violencia y por la implementación de medidas efectivas para proteger a las mujeres.

Publicidad

El video musical en el que estuvo Valeria Márquez

En las últimas horas se hizo viral un video de música mexicana en donde Valeria Márquez prestó su imagen para grabar. Dicho video es de la canción Koenigsegg, del cantante de corridos Luis R Conriquez, también conocido en el mundo artístico como ‘El rey de los corridos bélicos'.

Valeria Márquez en video musical de Luis R Conriquez - YouTube: K Music

¿Qué dijo Luis R Conriquez sobre Valeria Márquez?

En conversación con el programa Siéntese quien pueda, del canal Univisión, el artista mexicano se pronunció sobre el asesinato de Valeria y aseguró no haber tenido ningún vínculo con ella más allá de la grabación que hicieron en 2024: “Ese video lo grabé con un muchacho que comenzaba a cantar, fue su primer video. Me acuerdo que en una escena me iba bajando de un yate, pusieron a la muchacha de modelo, había más modelos”.

Luis R Conriquez agregó que a Valeria “no la conocía, la verdad. Yo creo que un saludo así de lejos, nunca la había visto más que en el video ese”. También indicó que tampoco conocía el nombre de la joven asesinada cuando grabaron el video.

El cantante habló sobre su reacción cuando se enteró del asesinato de Valeria Márquez: “Haga de cuenta que yo tengo TikTok, y estaban comentando en el video de ella. Dije: ‘a la madre; no estaba enterado”.

Aparición de Valeria Márquez en video de Luis R Conriquez - YouTube: K Music

Publicidad

Finalmente, el cantante sostuvo que su relación con la víctima de feminicidio no fue más que profesional y que durante las grabaciones no hubo ningún tipo de contacto entre los dos. "Solo supe de ella cuando grabamos ese video y ni siquiera convivimos. Recuerdo que bajé de un yate en una escena y ella estaba ahí, nada más. No hubo trato", puntualizó.

(Lea también: Primera hipótesis del crimen de tiktoker Valeria Márquez: ¿por qué el sicario le preguntó el nombre?)

Publicidad

CAMILO ROJAS,PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias