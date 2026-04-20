Cerca de 200 turistas quedaron atrapados en Río de Janeiro por operativo contra el narcotráfico

Decenas de turistas que este lunes 20 de abril salieron de sus hoteles con la intención de realizar un recorrido por Río de Janeiro y, específicamente, ver el amanecer desde el icónico Morro Dois Irmãos terminaron perjudicados por un operativo de la Fiscalía de Bahía contra los grupos criminales de la ciudad.

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Las autoridades de Río de Janeiro llevaron a cabo en la mañana del lunes un operativo que tenía como objetivo la captura de los líderes del Comando Vermelho, una organización criminal que opera en el sur de Bahía. En medio del operativo se desató un intenso tiroteo entre los uniformados y el grupo de narcotraficantes.



Turistas quedaron atrapados por tiroteo en Río de Janeiro

El operativo se desarrolló sobre las 6:00 de la mañana de este 20 de abril, específicamente en la comunidad de Vidigal. Sin embargo, para frenar las acciones de las autoridades, los delincuentes bloquearon la Avenida Niemeyer con un bus y contenedores estacionados sobre la calzada.

La situación desencadenó un tiroteo en la zona que alertó a los habitantes de la comunidad, quienes reportaron a la prensa local pasar "una mañana de miedo". Pero además de ellos, la situación también afectó a cerca de 200 turistas que habían madrugado para subir a la parte alta del Morro Dois Irmãos para ver el amanecer y que quedaron atrapados a causa del enfrentamiento.



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Según reportaron las autoridades, la avenida bloqueada por el grupo criminal fue reabierta alrededor de las 6:50 a. m., con los conductores escoltados por la Policía Militar. Por su parte, los turistas atrapados fueron monitoreados por un helicóptero policial volando a baja altura sobre Vidigal. Un video captado desde el mismo muestra al grupo de turistas esperando a que las autoridades autoricen su descenso.

No Rio de Janeiro, uma operação na comunidade do Vidigal deixa turistas ilhados no alto do Morro Dois Irmãos. A Polícia Civil realiza buscas para prender lideranças do Comando Vermelho. A trilha para o famoso ponto turístico do Rio começa no alto do Vidigal, e os turistas que… pic.twitter.com/WHcez8rgZJ — GloboNews (@GloboNews) April 20, 2026

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Sobre las 7:20 de la mañana, con la situación controlada, las decenas de turistas, muchos de ellos extranjeros, pudieron iniciar el descenso del sendero. "Por supuesto que daba miedo, pero creo que los guías lo tenían todo muy bien controlado", declaró uno de los turistas afectados en entrevista con Bom Dia Río.

"Nos agarró de sorpresa justo cuando íbamos a bajar. Empezamos a escuchar muchos tiros. Incluso pasó un helicóptero cerca. No tienes noción de lo que está pasando abajo", declaró otra turista a a prensa local.



Resultados del operativo

Uno de los principales objetivos de las autoridades era capturar a Edinaldo Pereira Souza, alias 'Dada', un prófugo que se fugó de una cárcel bahiana en 2024 y que estaba bajo protección del grupo criminal.

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Horas después de que se logró controlar la situación en la zona, la Policía Civil confirmó que el operativo concluyó con la detención de Núbia Santos de Oliveira, señalada por su presunta participación en tareas de lavado de dinero para la organización criminal, y otra persona. En su comunicado agregaron que no hubo heridos entre los habitantes de la comunidad ni los turistas.

Las autoridades también señalaron que llevaron a cabo este operativo basados en información de inteligencia y recalcaron que los enfrentamientos se dieron por el accionar de los delincuentes. "Quienes imponen el riesgo son criminales armados, que atacan a agentes del Estado y exponen deliberadamente a la población y a los visitantes", se lee en el comunicado.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co