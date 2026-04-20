Murió importante actor argentino a los 86 años: trabajó hasta el último día

Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años, siguió trabajando hasta el último momento y deja una trayectoria de más de sesenta años, con éxitos como 'La tregua', un título clave en la historia de la cinematografía argentina, o 'La Patagonia rebelde'. Y también tuvo un inquebrantable compromiso político, que le llevó a ser diputado nacional por el partido Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001.



La carrera de Luis Brandoni en la actuación

Nacido el 18 de abril de 1940 en Buenos Aires, comenzó su carrera como actor en teatro, en 1962 y al año siguiente llegó su primera serie de televisión, 'El sátiro'. En 1966 hizo su primera película, ‘Escala musical’. A continuación, participó en grandes éxitos artísticos y de taquilla como en los filmes ‘La tregua’ (1974), ópera prima de Sergio Renán, que adaptó la novela homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti, y que fue el primer título argentino en ser nominado al Óscar a mejor película en lengua no inglesa.

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En los setenta y ochenta trabajó también en películas como 'La Patagonia rebelde', 'Juan que reía', 'Esperando la carroza' o 'Made in Argentina', sin dejar de lado su faceta teatral. Posteriormente llegarían títulos como 'Frontera sur' (1998), 'Ojos que no ven' (2000), 'No sos vos, soy yo' (2004), 'Quiéreme' (2007), 'Solo se vive una vez' (2017), 'La odisea de los giles' (2019) o 'Parque Lezama', recién estrenada en Netflix y que adaptaba la novela homónima con la que recorrió Argentina y España, junto a Eduardo Blanco.

Sobre las tablas de los más prestigiosos teatros argentinos, actuó en obras como 'Art' junto con Ricardo Darín, en 2001; 'Don Arturo Illia', en 2012, o su último trabajo, '¿Quién es quién?', que tuvo que abandonar tras sufrir una caída en su casa el pasado día 11. En televisión, participó en la exitosa serie 'Mi cuñado' (1993-1996), 'Los cuentos de Fontanarrosa' (2007); 'Caín y Abel' (2010); 'La hora del Tango' (2017) o 'Nada' (2023), en la que interpretaba a un surrealista crítico gastronómico, amigo de Robert de Niro, y de la que se estaba preparando una segunda temporada.



Además, hace solo unos días Disney+ anunció que Brandoni participaría con una colaboración especial en la cuarta temporada de la serie argentina ‘El encargado’, protagonizada por Guillermo Francella. Pero más allá de su trabajo como actor, mostró un fuerte compromiso político y entre 1974 y 1983 fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores.



La participación política de Luis Brandoni

En 1976, tras el golpe militar en Argentina, fue detenido junto a su entonces esposa, la actriz Marta Bianchi, a la salida de una función teatral y fueron trasladados a un centro clandestino de detención donde fueron torturados durante varias horas y finalmente liberados. Fue miembro del partido Unión Cívica Radical, por el que fue Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires entre 1997 y 2001.



En 2005 se postuló como candidato para Senador por la Unión Cívica Radical (UCR), sacando aproximadamente un 8% de los votos. Fue en 2007, candidato a Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires también por la UCR, acompañando a Ricardo Alfonsín. Desde diciembre de 2023, era parlamentario del Mercosur tras las Elecciones al Parlasur de Argentina, por Juntos por el Cambio.

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Brandoni expresó su preocupación por la falta de previsibilidad en el discurso político del presidente Javier Milei. Incluso aseguró que le inquietaba "la personalidad del presidente". Premio Martín Fierro (1970), otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión, Premio Estrella de Mar al Mejor Actor de Teatro (1981), también contaba con cuatro galardones Radiofonía Argentinas (APTRA) y un Premio Tato, de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).