Mujer en Brasil tuvo gemelos de diferentes padres: un caso que impacta a la ciencia

En Brasil el nacimiento de dos gemelos está causando conmoción en las redes sociales y en la ciencia médica. Una joven de 19 años dio a luz a gemelos que, para asombro de médicos y familiares, tienen padres biológicos diferentes. Este fenómeno, aunque extremadamente inusual en humanos, ha abierto un debate sobre las curiosidades de la reproducción y el alcance de las pruebas genéticas modernas.

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Se trata de un hecho que parecería imposible para muchos, que dos gemelos que se gestaron en el mismo vientre tengan diferente padre, una de esas sorpresas que parecen desafiar las leyes de la probabilidad.



¿Cómo ocurrió todo?

La historia comenzó en el municipio de Mineiros, en el estado de Goiás, cuando una joven de 19 años se convirtió en madre de dos pequeños. La sospecha sobre la paternidad no surgió de inmediato, sino cuando los bebés cumplieron ocho meses de edad. Ante la duda sobre quién era el progenitor, pues había dos posibles candidatos, la mujer decidió realizar una prueba de paternidad con el hombre que ella creía que era el padre de ambos niños.

Para sorpresa de todos, el resultado del laboratorio arrojó una respuesta desconcertante: el hombre solo era el padre biológico de uno de los bebés.



Tanto la madre como los médicos quedaron atónitos con los resultados de la prueba de ADN. Ella explicó a la prensa local que, en medio de la confusión, recordó haber mantenido relaciones sexuales con dos hombres diferentes el mismo día. Al realizar una segunda prueba de ADN con el otro sujeto, se confirmó que él era el padre biológico del segundo niño.



¿Cómo se explica esta situación?

Este fenómeno tiene un nombre técnico: superfecundación heteropaternal. Se trata de un proceso biológico documentado, aunque extremadamente raro en nuestra especie, que ocurre bajo circunstancias muy específicas.



Lo que la ciencia explica es que hay tres factores clave para que un caso de estos ocurra:



Hiperovulación: Que la mujer haya liberado dos óvulos durante el mismo ciclo menstrual, en lugar de uno solo como es habitual. Múltiples parejas en un corto periodo: Que se hayan sostenido relaciones sexuales con hombres distintos en un intervalo de tiempo muy cercano, usualmente de pocas horas o pocos días. Longevidad de los espermatozoides: Dado que los espermatozoides pueden sobrevivir hasta cinco días dentro del sistema reproductivo femenino, es posible que óvulos liberados en momentos ligeramente distintos sean fecundados por espermatozoides de diferentes hombres.

De esta manera se pueden fecundar dos óvulos con gemelos dicigóticos (comúnmente llamados mellizos), que se desarrollan en placentas independientes y comparten el material genético materno, pero poseen cargas genéticas paternas distintas.

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Se estima que en el mundo solo existen unos 20 casos documentados formalmente. Sin embargo, algunos especialistas sugieren que el fenómeno podría estar subregistrado, ya que no todos los mellizos son sometidos a pruebas de ADN. Estudios indican que entre el 1% y el 2% de los gemelos analizados en contextos de disputas de paternidad podrían ser producto de una superfecundación heteropaternal.

Se han reportado casos similares en Estados Unidos, Vietnam y Colombia, detectados generalmente por diferencias físicas evidentes entre los niños o por conflictos legales.

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La resolución legal de estos casos suele ser compleja, ya que establece una dinámica familiar poco convencional. En el caso ocurrido en Brasil, fuentes cercanas informaron que uno de los padres ha decidido asumir la crianza de ambos niños, brindándoles apoyo y registrándolos bajo su cuidado, a pesar del vínculo biológico compartido solo con uno de ellos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL