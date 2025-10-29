En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Fotos y videos | Desgarradoras escenas que dejó operativo en Río de Janeiro: suben a 132 los muertos

Fotos y videos | Desgarradoras escenas que dejó operativo en Río de Janeiro: suben a 132 los muertos

Hasta el momento se han contabilizado 132 muertos en las favelas, la cifra más alta nunca antes registrada en una acción de este tipo en la ciudad de Brasil. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Desgarradoras escenas que dejó operativo en Río de Janeiro
Desgarradoras escenas que dejó operativo en Río de Janeiro
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad