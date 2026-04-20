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Noticias Caracol  / MUNDO  / Videos | Así se vivió el terremoto de magnitud 7.5 en Japón: se mantiene alerta de tsunami

Videos | Así se vivió el terremoto de magnitud 7.5 en Japón: se mantiene alerta de tsunami

Usuarios registraron cómo se vivió el seísmo en el país. Japón está ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones sísmicas y volcánicas más activas del mundo.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Terremoto Japón
Continúa el monitoreo sobre el oleaje.
Redes sociales

En la tarde de este 20 de abril (hora local) se registró un terremoto de gran magnitud en Japón. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.5 e impactó la costa oriental del centro y noreste del país asiático. La profundidad fue superficial, de tan solo 10 kilómetros, por lo que los nipones resintieron las ondas con fuerza. Las autoridades niponas activaron la alerta por tsunami, según la Agencia Meteorológica de Japón.

El seísmo se registró a las 4:53 p. m. con epicentro a unos 100 kilómetros del puerto de Kuji, en la costa de Sanriku, que se encuentra en el norte de Japón. Las alertas de tsunami se emitieron para las zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, con olas que podrían llegar a ser de tres metros.

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El puerto de Kuji registró las olas más grandes del tsunami con 80 centímetros de altura, mientras que por el momento no se han registrado víctimas. La primera ministra, Sanae Takaichi, informó en declaraciones a la prensa que su gabinete está "confirmando el alcance de los daños humanos y materiales". Mientras tanto, las autoridades niponas solicitaron a la población que se encuentra en las zonas afectadas por la alerta de tsunami que evacúen a lugares seguros.

Ante la emergencia, autoridades, medios de comunicación y la ciudadanía están al pendiente de cómo avanza la situación; especialmente por el riesgo latente de tsunami que tienen las costas niponas. Las alarmas permanecieron encendidas por un lapso considerable de tiempo, como un llamado a los japoneses para evacuar y ponerse a salvo, tal como lo mostró un usuario de redes sociales que registró el momento en que sonaron las sirenas en la ciudad de Hakodate.

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El movimiento telúrico ha sido registrado por ciudadanos y visitantes que grabaron con sus teléfonos celulares cómo vivieron la emergencia. Cabe recordar que Japón está situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones sísmicas y volcánicas más activas del mundo, por lo que este país está acostumbrado a sismos.

Las autoridades niponas prevén que en los próximos días se produzcan réplicas de magnitud similar en la misma zona, como ocurrió en ocasiones anteriores. Así lo explicó en una rueda de prensa el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, Shinji Kiyomoto. Por su parte, la primera ministra indicó que a las 7:30 p. m. se emitió un aviso de vigilancia por réplicas en la región costera de Hokkaido y Sanriku.

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A pesar de la emergencia y los llamados por parte de las autoridades, Takaichi pidió continuar con la vida cotidiana, pero con ciertas medidas de prevención: “Por favor, manténganse preparados para una evacuación inmediata y lleven consigo suministros de emergencia en todo momento. Al mismo tiempo, por favor, continúen con las actividades sociales y económicas”.

Paula Rozo
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