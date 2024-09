Colombia cree que hubo acuerdo entre España y Venezuela para viaje de Edmundo González

La llegada del líder opositor Edmundo González a España ha generado diversas reacciones en el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional, quienes no se han tardado en pronunciarse frente al tema.

Canciller colombiano habló de Venezuela

El cruce de versiones frente a la salida de Edmundo González de Venezuela ha producido diferentes manifiestos con relación a la misma. El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, aseguró que sí tuvo que haber un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Venezuela.

"La verdad es que usted no puede garantizarle el asilo a alguien si no se pide un salvoconducto para que la persona pueda salir del país... esos son, aunque usted no lo llame acuerdo, un acuerdo", comentó el canciller, quien puso de ejemplo el caso de Colombia con Jorge Glas.

A pesar de ello, Murillo destacó el diálogo que se debió haber tenido, porque fue en cumplimiento de las convenciones sobre asilo político.

Además, el vocero colombiano afirmó que no ha cambiado en nada su posición frente a Venezuela y que el país "sigue ofreciendo sus buenos servicios para facilitar mediar en las decisiones que tomen los venezolanos y venezolanas, respetando su autonomía, pero siempre en búsqueda de la paz política".

