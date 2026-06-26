Colombiana lucha por sobrevivir entre escombros tras terremotos en Venezuela: familia pide rescate

Los momentos de incertidumbre y angustia que se vivieron en Venezuela tras los dos terremotos - que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, respectivamente - dejaron a una colombiana atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado Falcón, mientras continúan las labores de rescate en una zona aún inestable por la actividad sísmica reciente.

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El evento se registró en cuestión de segundos, cuando ambos sismos sacudieron el occidente venezolano con intensidad suficiente para provocar daños estructurales en varias localidades. En Tucacas, una de las zonas más afectadas, el derrumbe parcial de una edificación del condominio La Mar activó de inmediato a los equipos de emergencia, que desde entonces trabajan en la remoción de escombros y en la búsqueda de personas atrapadas, entre las que se encuentra una colombo-española.

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Colombiana quedó atrapada entre escombros tras terremotos en Venezuela

Una de las situaciones que más atención ha generado entre familiares y allegados es la de Natalia Fernández Díazgranados, ciudadana colombiana y española de 34 años, quien permanece atrapada bajo los escombros de una estructura del condominio La Mar, parcialmente colapsado tras el movimiento telúrico.



De acuerdo con el testimonio de Alicia Peñaranda, quien se identifica como su prima, el incidente tuvo lugar en un condominio ubicado en Tucacas, en el estado Falcón, dentro de una zona residencial conocida como La Mar. "En el primer piso está una ciudadana colombiana, Natalia Fernández Díazgranados, que es mi prima, y que estaba pasando allí unos días con su esposo y su hija”, afirmó en el video.



Según el mismo relato, el resto de su familia se encontraba fuera de la habitación cuando ocurrió el evento. "Ellos (su esposo e hija) estaban afuera de la habitación, ella estaba adentro cuando ocurrió el terremoto. Ella sigue debajo de los escombros y está localizada. Se sabe donde está". Y agregó que, aunque existe acompañamiento de autoridades y registro del caso en instancias oficiales, la prioridad es agilizar la respuesta en terreno.

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Mujer había sido sometida a un trasplante de riñón

Uno de los aspectos que preocupa a su entorno es su estado de salud previo. Según la información proporcionada, la mujer fue sometida a un trasplante de riñón y requiere cuidados médicos específicos, lo que, de acuerdo con sus familiares, hace más urgente su rescate. "Ella tuvo un trasplante de riñón, ella tiene una condición delicada y ya no puede seguir debajo de los escombros".

Ante la situación, la familia ha difundido un mensaje solicitando apoyo y coordinación de equipos especializados en rescate, con el objetivo de acelerar las labores en el lugar del derrumbe. "Hago este video para acudir a ustedes y para todos los líderes que sé que me siguen, que sé que hacen parte de esta familia de Colombia y del mundo, que tienen la posibilidad de enviar una ayuda humanitaria y rescatista internacional para que la saquen lo más pronto posible. Ella no puede estar más horas allí esperando por su condición de salud", concluyó la mujer.

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El último reporte difundido en redes sociales sobre la situación de Fernández indica que la mujer, de 34 años y con nacionalidad colombiana y española, continúa con vida bajo los escombros tras el colapso de una estructura en Tucacas, estado Falcón, Venezuela. Según indicó su familiar, ya habría sido escuchada por los equipos de rescate y se mantiene la expectativa de su pronta extracción. "Está viva", indicó la familiar cerca de las 6:00 de la mañana de este viernes.

La emergencia deja hasta ahora 589 fallecidos y más de 2.980 heridos, según el último balance anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Mientras tanto, países de todo el mundo llegan a territorio venezolano con medicinas, perros de rescate y recolecta de fondos, incluyendo Colombia, que envió 63 rescatistas, 4 binomios caninos y 12 toneladas de equipos especializados que la búsqueda de sobrevivientes.

El doblete sísmico como el registrado en Venezuela, un fenómeno menos habitual que el de un terremoto principal seguido por réplicas menores, sucede cuando la rotura de una falla desencadena la de otro segmento de la misma o de una falla muy próxima. Los de Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con 40 segundos de diferencia, a 23 y 28 km de distancia de la localidad de Yumare, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co