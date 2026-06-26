Colombiano murió junto a su pareja tras terremotos en Venezuela: piden ayuda para repatriarlo

La tragedia causada por los dos terremotos registrados en Venezuela - de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente - sigue dejando historias de familias que esperan noticias de sus seres queridos. Entre las víctimas mortales se encuentra un ciudadano colombiano identificado como Argemiro Antolínez Ángel, nacido en Bucaramanga y residente desde hace varios años en el vecino país.

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De acuerdo con la información conocida, Antolínez falleció junto a su pareja sentimental cuando el edificio donde ambos vivían colapsó como consecuencia de los fuertes movimientos telúricos que afectaron al estado Falcón. Los cuerpos fueron encontrados entre los escombros por los equipos de rescate que continúan trabajando en las zonas más afectadas.

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¿Qué se sabe del colombiano que murió en terremotos en Venezuela?

Actualmente, el cuerpo del colombiano permanece en la morgue de Tucacas, mientras sus familiares y allegados intentan adelantar los trámites necesarios para que pueda ser trasladado a Colombia y recibir sepultura en su ciudad de origen. Indira Ramírez, periodista y familiar de la pareja, entregó detalles sobre la vida de Argemiro Antolínez y explicó que llevaba varios años radicado en Venezuela.



"Nacido en Bucaramanga, el 28 de enero de 1962. Lleva más o menos unos 10, 12 años en Venezuela. Sabemos que tiene una hermana que tiene hijos, uno de ellos al parecer es militar", indicó Ramírez. La periodista también explicó que la familia de la compañera sentimental de Antolínez ha iniciado la búsqueda de sus familiares en Colombia con el fin de coordinar el proceso de repatriación. La familia de Argemiro Antolínez espera recibir ayuda para completar el proceso de repatriación y darle el último adiós en Colombia.



#Mundo | Un bumangués que vivía en el estado de Falcón, Venezuela, murió junto a su pareja tras el colapso del edificio donde residían. Esto se sabe.



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La incertidumbre también afecta a decenas de venezolanos que actualmente residen en Bucaramanga y que aún esperan conocer el estado de familiares y amigos que permanecen en las zonas impactadas por el desastre natural. Cristian Fuentes, ciudadano venezolano residente en Bucaramanga, aseguró que todavía existen personas atrapadas bajo las estructuras colapsadas y que algunas de ellas han logrado enviar mensajes desde sus teléfonos celulares.

"Hay muchas estructuras que todavía tienen personas debajo, hay personas que quedaron atrapadas y tienen sus teléfonos en sus manos y han podido enviar mensajes", manifestó. Ante la cantidad de personas que buscan información sobre familiares desaparecidos o incomunicados, la Cruz Roja en Santander ha comenzado a recibir a ciudadanos venezolanos que requieren orientación y apoyo para conocer el estado de sus seres queridos.

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La emergencia deja hasta ahora 589 fallecidos y más de 2.980 heridos, según el último balance anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Mientras tanto, países de todo el mundo llegan a territorio venezolano con medicinas, perros de rescate y recolecta de fondos, incluyendo Colombia, que envió 63 rescatistas, 4 binomios caninos y 12 toneladas de equipos especializados que la búsqueda de sobrevivientes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co