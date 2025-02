Colombianos indocumentados en EE. UU.: qué opciones hay para legalizar su situación en la era Trump

Cerca de un millón quinientos mil migrantes en situación irregular están en los listados del Servicio de Aduanas y Migración de Estados Unidos y podrían ser expulsados de ese país. En estos documentos figuran 27.000 colombianos e, incluso, ya han deportado a más de 1.000 personas por orden del gobierno de Donald Trump .

La política de Trump contra los migrantes ha sido tajante e incluso ya se ocasionó una crisis diplomática con Colombia. A diario, desde Estados Unidos, parten vuelos hacia distintos países de Latinoamérica con migrantes en situación irregular que son deportados a sus países de origen.

En casos más extremos, algunos han sido llevados a la prisión de Guantánamo.

Cárcel de Guantánamo, en Cuba - Foto de AFP / Foto de la Marina de EE.UU. por AFN Asuntos Públicos de la Bahía de Guantánamo

Migrantes indocumentados temen salir a las calles y caer en las redadas

Muchos latinos sin papeles han optado incluso por dejar de salir de sus casas y faltar a sus trabajos, pero en varios casos las autoridades migratorias han hecho redadas para encontrar a los migrantes en condición irregular.

En entrevista con Noticias Caracol, el abogado especialista en inmigración Carlos Olarte explicó cuál es el panorama actual entre los migrantes en situación irregular en EE. UU.: “Hay una gran incertidumbre, mucho temor de salir ellos a las calles, de salir a trabajar. La mayoría de ellos están encerrados en sus casas, otros están buscando alternativas, buscando asesoría para ver cómo pueden legalizar su situación en los Estados Unidos y otros, pues, están saliendo del país, devolviéndose a sus países de origen por temor de que los arresten y por temor de que los deporten. O sea, hay una gran incertidumbre”.

Pero, ¿qué opciones les quedan a los migrantes en situación irregular para formalizar su permanencia en los Estados Unidos? Esa es la incógnita de cientos de personas, quienes ahora luchan por seguir cumpliendo el ‘sueño americano’.

Sobre este tema, el experto nos comentó: “Depende, depende de cada caso y de cada individuo. Hay que diferenciar de quienes entraron con visa y quienes entraron sin visa. Las personas que entraron con visa y su periodo de estadía en los Estados Unidos venció, tienen más posibilidades de legalizarse que los que entraron irregularmente por la frontera sin visa”.

Según expertos en trámites de visas, existen algunas maneras para que una persona que esté en situación ilegal en EE. UU. pueda mejorar su estatus: “Los que entraron con visa tienen opciones. Por ejemplo, si estas personas se casan con ciudadanos o ciudadanas americanos o residentes, tienen la posibilidad de que se haga una petición por parte de ellos, lo que se llama Relative Petition, radicar el formulario I-130 y legalizarse en los Estados Unidos”.

Pero ojo con esta opción, pues solo aplica si entró a Estados Unidos con una visa, no de manera ilegal, “es decir, entraste, supongamos, con una visa de turista, una visa de estudiante, y se te venció tu estatus, y legalmente es tu novio, y no es una cosa prefabricada, no es fraude, realmente es una relación verdadera que se puede probar, sí, ese es un camino para que efectivamente no te deporten”, según indicó Olarte.

¿Cómo pueden legalizar su estatus migratorio colombianos y latinos indocumentados en EE. UU.?

Las personas que están en el país norteamericano tienen otras opciones: “También existe la posibilidad de que las personas que realmente tienen un temor fundado de sufrir persecuciones en su país de origen, pues que apliquen al asilo político para que efectivamente puedan parar esta deportación. También las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia o algún acto criminal pueden tramitar una visa U o una visa T. Las personas que han sido objeto de trata de personas con la visa T pueden denunciarlo y es una manera también de legalizarse en los Estados Unidos”.

Ojo a este dato, pues hay cerca de 3 millones de personas que podrían tener su estatus ilegal, pero que no los deportarían. Todo depende de ciertos factores: “Las otras personas que están en los Estados Unidos, que es un número grande de personas, se estima aproximadamente que sean unos 3 millones de personas, pues no van a ser deportados, que son personas que están en un TPS, están en un parole, están en un proceso de DACA, entonces estas personas no van a ser deportadas. La idea es que se mire, se busque la asesoría por parte de abogados especialistas, por parte de iglesias que puedan proteger a las personas y tener la asesoría de cuál de estos beneficios puedan tener”.

Además, el solucionar su tema migratorio también depende del tiempo que lleve en situación ilegal en EE. UU. El abogado Olarte explicó que “si avanza el tiempo es más complicado por una razón porque se operarían unos castigos. Si tú estás en los Estados Unidos por menos por 180 días es decir, 6 meses y un día, pues el castigo es menor, el castigo es de 3 años pero si tú duras ilegal en Estados Unidos por más de un año el castigo es de 10 años, es decir tienes que salir de los Estados Unidos y al volver a entrar tienes que esperar este tiempo de castigo y pedir unos wavers, unos perdones por haber estado presencia ilegal en los Estados Unidos”.

Migrantes indocumentados en Estados Unidos - Nicolás J. De La Peña / DVIDS / AFP

¿Cuáles opciones existen para migrar a Estados Unidos?

Para migrar a EE. UU. existen dos tipos de categorías principales: las visas de inmigrante y las visas de no inmigrante: “Como su nombre lo indica, visas de inmigrante es que yo ya me voy con la intención de ser residente de vivir permanentemente en Estados Unidos. Y visas de no inmigrantes cuando para cada actividad hay una visa”.

Puede averiguar todo sobre los diferentes tipos de visa para ir al país norteamericano en páginas web oficiales como la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Muchos han visto cómo cientos de inmigrantes son deportados no solo a Colombia, también a diferentes países de Latinoamérica y el mundo. Una vez detenidos por el ICE, ¿qué derechos tienen?

Sobre este tema, el abogado Olarte comentó: “Bueno, guardar silencio para no afectar efectivamente la situación, no firmar los documentos que le quieran dar a firmar buscar la asesoría de un abogado, tiene derecho a hacer una llamada y buscar la asesoría de un abogado de inmigración que le explique cuál es su situación, puede llamar también al consulado de su país e informar también a su familia de que efectivamente está en esa situación para que él pueda agotar toda su defensa que le garantiza las leyes para ver si ese caso en particular es posible que no lo deporten”.

Sí, puede que la cita para tramitar la visa tome varios meses o años, pero recuerde que radicarse en EE. UU. sin legalizar su situación migratoria puede exponerlo a riesgos y líos con las autoridades. El abogado Olarte invita a que “hagan las cosas bien, no crucen la frontera, no se queden ilegales, no tienen por qué estar preocupados si hay una opción para cada actividad”.

La migración irregular en EE. UU. aún sigue siendo un tema de debate al que se han sumado no solo los inmigrantes, sino también políticos y celebridades, sin que el panorama parezca que mejorará con Trump en el poder.

