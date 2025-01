Donald Trump y migrantes: respuestas a temas más buscados sobre anuncios del presidente de EE. UU.

Solo han transcurrido 10 días desde que Donald Trump asumió el poder para su segundo mandato en Estados Unidos. Y no han sido pocas las controvertidas medidas que ya ha puesto en marcha, en especial las que están relacionadas con los migrantes en situación irregular, una de sus promesas de campaña, con lo que busca dar un drástico giro a la política migratoria en ese país.

Ante ese panorama, surgen muchas inquietudes sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Por eso, en este artículo damos respuesta a algunas de las dudas más recurrentes en Colombia sobre el tema de la migración y Donald Trump, según datos de Google Trends, relacionados con preguntas recurrentes en el país, conocidos por Noticias Caracol.

1. ¿Qué dijo Donald Trump sobre los migrantes?

Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refiera de manera despectiva hacia los migrantes no es ninguna novedad. En septiembre pasado, de hecho, durante la campaña presidencial frente a Kamala Harris, el republicano afirmó -basándose en noticias falsas- que "en Springfield, (los migrantes) se están comiendo a los perros, la gente que ha llegado, se está comiendo a los gatos, se está comiendo a las mascotas de la gente que vive allí" y que "millones de personas llegan al país procedentes de prisiones y cárceles, de instituciones psiquiátricas y manicomios". Para muchos analistas, esas afirmaciones anticiparon el tono que manejaría en su administración.

En los últimos días, cuando ordenó al Pentágono preparar 30.000 camas en Guantánamo, Trump afirmó que los migrantes "ilegales criminales que son una amenaza para el pueblo estadounidense". "Algunos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en sus países de origen para que se los queden, porque no queremos que regresen", agregó.

Y, en medio de la tensión diplomática con Colombia tras el rechazo de unos vuelos de deportación de migrantes por parte del presidente Gustavo Petro, el líder estadounidenses insistió en que los deportados eran todos criminales, algo que ha rechazado de lleno el Gobierno colombiano. Las autoridades en Colombia, además, han constatado que los compatriotas deportados que han llegado al país en los últimos días no tenían deudas con la justicia en nuestro país.

2. Según el presidente Trump, ¿qué pasará con los hijos de migrantes nacidos en ese país?

Una de las órdenes más radicales de Trump busca declarar que los hijos de migrantes en situación irregular nacidos en Estados Unidos ya no tendrían derecho a obtener la nacionalidad estadounidense. Según la enmienda que firmó el presidente, esto aplicaría incluso para los hijos de padres con visas temporales. Pero la medida aún no está vigente.

Cabe mencionar que ese principio está garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que señala: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen".

Migrantes indocumentados en Estados Unidos - Devlin Bishop / DVIDS / AFP

Y, precisamente por esa razón, aún es difícil determinar si este objetivo de Trump prosperará. De momento, son al menos 22 los estados -entre ellos California y Nueva York- que han presentado demandas a esa orden ejecutiva. De hecho, el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, afirmó que se trata de una iniciativa "extrema". "Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo", agregó. El jueves 23 de enero, por lo pronto, el decreto sufrió el primer revés, de parte de un juez federal de Seattle, que lo consideró "claramente inconstitucional".

Iván Espinosa-Madrigal, de Abogados Defensores de los Derechos Civiles, grupo que hace parte de los demandantes de la medida, denuncia que el plan de Trump es "una violación de los derechos constitucionales de los inmigrantes" y "viola derechos fundamentales establecidos por la Constitución".

La realidad es que, en Estados Unidos, ningún presidente puede modificar por decreto un derecho consagrado en la Constitución, pero Trump podría intentar una reforma que implicaría un proceso largo y engorroso con mucha pelea en las cortes. Una enmienda constitucional requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado o ser propuesta por una Convención Constitucional convocada por dos tercios de cada legislatura estatal.

Al poner el tema sobre la mesa, el presidente "quiere iniciar, más que culminar", un proceso que puede llevar a un debate jurídico que podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y "el riesgo es muy grande", dice Oscar Chacón, de Alianza Américas. "La integración actual de la corte está muy inclinada a favor de lo que representan Donald Trump y las fuerzas ultra retrógradas que están detrás de su presidencia".

3. ¿Qué está pasando con Donald Trump y los migrantes?

Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de cambiar de manera radical la política migratoria de Estados Unidos, por eso ha anunciado una andanada de medidas y ordenes ejecutivas en ese sentido. Apenas este miércoles 29 de enero, le ordenó al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional habilitar 30.000 camas en la base naval de Guantánamo, en Cuba, con el fin de detener a migrantes indocumentados y firmó su primera ley desde que regresó al poder, que permite a las autoridades migratorias detener a migrantes por robos y otros delitos menores antes de que hayan sido condenados.

Ese texto también autorizará a los fiscales generales de los estados del país intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal. Entre las nuevas potestades, se les permitirá forzar al Departamento de Estado a no conceder más visas a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.

Según los cálculos de medios estadounidenses, el Gobierno necesitaría gastar más de 3.000 millones de dólares adicionales y aumentar la capacidad de detención y redadas de migrantes a más de 60.000 camas para poder aplicar esa ley. Versiones señalan que Trump ha presionado a las agencias gubernamentales competentes para imponer una cuota de arrestos diarios mínimos por agente y subir la cifra total de detenciones a entre 1.200 y 1.500 al día.

De cualquier forma, el propio mandatario ha sugerido que la aprobación de la ley de este miércoles es solo el principio.

Es un "acto atroz y una violación flagrante" de la Constitución de Estados Unidos, dijo el alcalde de la ciudad de Newark, Ras Baraka, sobre la detención de migrantes - GUILLERMO ARIAS/AFP

A la fecha, la administración de Trump desactivó la aplicación CBP One, la aplicación que se implementó en el gobierno de Joe Biden con la que los migrantes podían programar sus citas con agentes de patrulla fronteriza; revocó la extensión hasta octubre de 2026 del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, que permite a más de 600.000 de venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos, y canceló programas activados y/o vigentes durante el gobierno de Biden: zonas sensibles (donde no se pueden hacer redadas, como escuelas, hospitales e iglesias), el retorno del Programa Permanecer en México, para que los migrantes no mexicanos permanezcan en ese país hasta que resuelvan sus solicitudes de asilo, y la reinstalación de las deportaciones expeditas a nivel nacional, que permite deportar de manera expedita a cualquier extranjero sin estatus legal de permanencia que lleve menos de dos años en Estados Unidos.

4. ¿Qué pasará con los migrantes colombianos que están trabajando en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump?

En el papel, si su situación migratoria está en regla y al día no enfrentaría problemas, al menos en el corto o mediano plazo. El Gobierno de Trump indicó esta semana que considera a todos los migrantes indocumentados como "criminales", un cambio de tono en la política estadounidense que allana el camino hacia su plan de deportaciones masivas de los más de 11 millones de personas que viven en el país sin un estatus legal.

Durante una rueda de prensa esta semana, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indició que "todas" las más de 3.500 personas arrestadas esta semana en operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tienen un "récord criminal" porque están en el país de manera irregular. Sin embargo, bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil. Por lo tanto, es falso que las personas indocumentadas tengan de por sí un "récord criminal" como lo aseguró la portavoz.

Cruzar la frontera sin inspección -codificado como 'ingreso indebido'- o intentar entrar a Estados Unidos después de haber sido deportado o expulsado sí está tipificado en la legislación penal: el primero, como un delito menor y el segundo como un delito grave. En los últimos 10 años, el Gobierno de Estados Unidos ha judicializado más agresivamente los casos contra las personas que infringen estas leyes, lo que ha traído consecuencias negativas para los migrantes o solicitantes de asilo, incluyendo la separación de familias, según indica un informe de la organización American Immigration Council.

Donald Trump. MANDEL NGAN/AFP

A ese panorama se suman los empresarios en Estados Unidos, quienes han denunciado que ya observan una baja en la producción ante el temor que provocan entre migrantes las deportaciones ordenadas por Trump. Según Rebeca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition de Illinois, en las deportaciones también han caído "trabajadores esenciales", pese que el gobierno señala que están enfocadas en personas violentas e integrantes de bandas criminales.

Los miembros de esa coalición ya han reportado una desaceleración del 50% en sus operaciones, porque los inmigrantes "paralizados por el miedo", no se presentan a trabajar y permanecen en sus casas, según señalaron los empresarios este lunes en una teleconferencia.

5. ¿De qué país es inmigrante la madre de Donald Trump?

Mary Anne MacLeod, la madre de Donald Trump, nació en Escocia -el país más septentrional del Reino Unido- en 1912. Falleció en el año 2000. MacLeod desembarcó en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, el 11 de mayo de 1930, como consta en documentos de aduana. Su nombre aparece en los registros de inmigración de la época digitalizados por la Fundación Estatua de la Libertad- Isla de Ellis, los cuales muestran que su visado #26698 había sido emitido en Glasgow el 17 de febrero de 1930, tres meses antes del viaje.