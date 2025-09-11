Condenan a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe contra Lula: Defensa apelará

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Es un fallo inédito, pues se trata de la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado. Cuatro de los cinco jueces de la sala hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático.

"El objetivo central de la organización criminal era asegurar la permanencia en el poder de Jair Messias Bolsonaro", afirmó Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala. Bolsonaro, de 70 años, se llevó el castigo más alto. Solo uno de los magistrados votó por la absolución del exmandatario en este juicio, marcado por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para archivar el proceso mediante sanciones a los jueces del Supremo brasileño y aranceles del 50 % a los productos del país. Tras conocerse la sentencia, Trump se declaró "sorprendido" y su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país responderá al fallo contra el líder ultraderechista.



Defensa de Bolsonaro adelanta que apelará la condena

Los abogados defensores del expresidente Bolsonaro adelantaron que apelarán la decisión de los jueces de la Corte Suprema "incluso en el ámbito internacional", en una nota divulgada a la prensa. Los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno expresaron que consideran las penas "absurdamente excesivas y desproporcionadas", y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso.



"La defensa del expresidente de la República, Jair Bolsonaro, recibe con respeto la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria", reza el comunicado divulgado por los letrados tras el fallo.

Cuatro de los cinco jueces que integran este brazo del Supremo expusieron duros argumentos y votaron a favor de condenar al líder de la ultraderecha. Solo un magistrado optó por la absolución total de los cargos. En este contexto, los abogados reiteraron la inocencia de su defendido, quien, según ellos, "no atentó" contra la democracia y "nunca participó de ningún plan", ni tampoco de la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia.

Y expresaron su descontento por la "falta de tiempo" que tuvieron para analizar las pruebas que pesaban contra su cliente, lo que consideran que limitó su accionar.

Por sus problemas de salud y edad avanzada, Bolsonaro, de 70 años, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, algo que también ha sido considerado por su defensa. Se encuentra actualmente en prisión domiciliaria por violación de medidas cautelares que le habían sido impuestas en el marco de otro proceso.

