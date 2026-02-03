¿Se pronostican lluvias en Colombia para este miércoles 4 de febrero de 2026? Esto dice el Ideam

Las lluvias en Colombia han tenido un aumento inusual para este primer mes del año. Para el mes de febrero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que se espera que las precipitaciones continúen debido a varios factores, pero que eventualmente habrá una disminución paulatina.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Durante el mes de enero se registró un comportamiento de lluvias por encima de lo normal en varias regiones del territorio nacional, como resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos y climáticos", se lee en un comunicado del Ideam, la autoridad nacional en materia meteorológica y ambiental.



Ghisliane Echeverry Prieto, la directora de la entidad, dijo en unas declaraciones que la razón para el incremento atípico de lluvias se debió a varios factores."Están sucediendo varias cosas, no debemos olvidar que estamos en el marco de una crisis climática, que los últimos tres años han sido los más calientes del planeta. Esto genera, por supuesto, una inestabilidad, unas alteraciones de la atmósfera". Entre los factores que influyeron en el incremento anormal de las precipitaciones, la funcionaria cito al frente frío, condiciones Tipo La Niña, entre otros.



Lea: Frente frío en Colombia: Ideam explica incremento anormal de lluvias en el país para inicio del año



¿Se pronostican lluvias en Colombia para este miércoles 4 de febrero de 2026?

Jennifer Dorado, jefa de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, dijo en unas declaraciones que aunque se observe una disminución de las lluvias en algunos sectores, las condiciones siguen siendo favorables para el incremento de precipitaciones. “Las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la ocurrencia de lluvias en varias regiones, por lo que es fundamental mantenerse informados y atender las alertas emitidas por el Ideam”.

Publicidad

De acuerdo con el pronóstico del Ideam para esta semana se mantiene la persistencia de precipitaciones en las regiones Andina, Pacífica y sectores del Caribe, mientras que en la Orinoquía se esperaban lluvias de baja intensidad. Por su parte, para Bogotá se esperaban lluvias iniciando la semana que luego disminuirán. Específicamente para el miércoles 4 de febrero, la entidad indicó que "se espera un aumento de la precipitación hacia el occidente del país, particularmente en los departamentos de Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, así como en el occidente de los departamentos de Cauca y Nariño y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".

Se espera una persistencia de precipitaciones de intensidad ligera en la Región Andina, particularmente en el sur del departamento de Santander y en el occidente de Cundinamarca y Tolima. "Para la región Amazónica podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en los departamentos de Amazonas, suroriente de Guainía y Vaupés. Hacia las regiones Caribe y Orinoquía se espera el predominio de tiempo seco", agregaron.

Publicidad

Lea: Tormenta negra en Colombia: Ideam aclaró información que circula sobre supuesto fenómeno del clima



Alertas vigentes del Ideam

El Ideam dio a conocer las alertas vigentes en el país, con fecha de corte para el 3 de febrero. La mayoría relacionadas con las fuertes lluvias que se han presentado en varios sectores del territorio nacional.



Alertas por deslizamientos

En total, 636 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífico, Caribe, Orinoquía y Amazonia de los cuales 165 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia con 40 municipios, Chocó con 16 municipios, Nariño y Santander con 12 municipios respectivamente, Cauca con 11 municipios, Cundinamarca y Tolima con 9 municipios respectivamente.



Alertas hidrológicas (por inundaciones y/o crecientes súbitas)

Magdalena Cauca: veintidós (22) rojas, cinco (5) rojas puntuales, setenta y dos (72) naranjas y diez (10) amarillas; Caribe: veinte (20) rojas, una (1) roja puntual, catorce (14) naranjas y nueve (9) amarillas; Pacifico: seis (6) rojas, veinticuatro (24) naranjas y dos (2) amarillas; Orinoco: seis (6) naranjas y veintidós (22) amarillas; Amazonas: una (1) roja, ocho (8) naranjas y dos (2) amarillas.



Alertas meteomarinas

Mar Caribe : Persisten las alertas naranjas por tiempo lluvioso en sectores del suroccidente, centro y oriente del mar Caribe colombiano. Asimismo, continúan las alertas naranjas por viento y oleaje en zonas del noroccidente, suroccidente y centro de la cuenca, mientras que la alerta amarilla por esta misma condición se mantiene en el sector oriental del mar Caribe.

: Persisten las alertas naranjas por tiempo lluvioso en sectores del suroccidente, centro y oriente del mar Caribe colombiano. Asimismo, continúan las alertas naranjas por viento y oleaje en zonas del noroccidente, suroccidente y centro de la cuenca, mientras que la alerta amarilla por esta misma condición se mantiene en el sector oriental del mar Caribe. Pacífico colombiano: Se mantiene la alerta naranja por incremento de la altura del oleaje y la velocidad del viento a lo largo de la cuenca Pacífica. De igual manera, persiste la alerta amarilla por tiempo lluvioso en el sector central y sur del océano.