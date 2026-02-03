Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en calma tras un mes de ataque de EE.UU. y captura de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes 3 de febrero que "el país está en calma" tras un mes del ataque de Fuerzas de Estados Unidos en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura del líder del régimen Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

"El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores", manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.



En una transmisión del canal estatal VTV, la presidenta encargada indicó que en "estos días", sin precisar detalles, conversó por teléfono con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio, y abogó porque el "camino" sea el respeto.



"Si hay algo que ha unido a los venezolanos es el rechazo a este tipo de agresión (...), es que las diferencias, las controversias, las divergencias con el Gobierno de los Estados Unidos deben hacerse de manera diplomática, por el diálogo político", subrayó Delcy Rodríguez.

Asimismo, afirmó que Venezuela "ha transmutado y ha madurado", luego de un mes del ataque de Estados Unidos -que dejó un saldo de más de un centenar de fallecidos, entre ellos civiles y militares- y apostó por "trabajar con esfuerzo" para "superar" las "diferencias".

Nicolás Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario.

Rodríguez inició un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.

La presidenta abogó por superar las diferencias con Estados Unidos. "Tenemos que trabajar con esfuerzo, tenemos que trabajar con respeto", manifestó. La mandataria encargada apostó por "construir una agenda de trabajo" con el país norteamericano desde las "diferencias" y aseguró que los venezolanos apuestan a que "las controversias, las divergencias" con Estados Unidos se resuelvan a través del "diálogo político y el diálogo diplomático".

"Ese debe ser el camino: el respeto, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal", indicó Delcy Rodríguez, quien mencionó que "históricamente hay muchos vínculos" entre Venezuela y Estados Unidos.

