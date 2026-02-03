La historia de la gorra de "Make America Great Again" que Donald Trump le regaló a Gustavo Petro

Luego de la reunión de dos horas que sostuvo con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente colombiano, Gustavo Petro, publicó fotografías de los regalos que recibió de manos de su homólogo estadounidense. Uno de ellos llamó la atención. Se trata de una gorra roja con el lema del líder republicano: "Make America Great Again", que en español se traduciría "Hacer a América grande de nuevo". Para los republicanos, ese lema, que popularizó Trump desde su primera campaña a la presidencia en Estados Unidos, representa el llamado sueño americano y una defensa a lo que consideran sus valores tradicionales. En cambio, para los demócratas, es un símbolo de supremacía blanca y una señal de autoritarismo.

Este martes, cuando salió de la Casa Blanca hacia la 1 p.m., a Petro se le vio sosteniendo en las manos una de esas gorras rojas, que suelen usar funcionarios y el mismo Trump en eventos públicos. Más tarde, el jefe de Estado colombiano publicó en su cuenta de X una fotografía de la gorra. No obstante, en la imagen se aprecia un cambio que hizo el mandatario colombiano en la gorra, el cual no ha pasado desapercibido. "Le propuse a Donald Trump un cambio en la moda: ponerle una "S" a America. Parece que le gustó. Américas", escribió Petro en su publicación.



El jefe de Estado se refería, en efecto, a la intervención que le hizo a la gorra. Petro escribió con un lapicero de tinta negra la letra "S" al final de "America", lo que cambió la frase a "Make Americas Great Again" (sic). En la imagen se ve también que Trump le firmó la gorra en la visera.



Petro narró la historia de cómo escribió esa "S" y su intento por cambiar el sentido en la frase que llevan las gorras de Trump. Lo hizo en una entrevista que le concendió a Caracol Radio una vez finalizó la reunión en Washington. Allí Julio Sánchez Cristo, director de esa emisora, le preguntó sobre el balance del encuentro y el mandatario colombiano resaltó que fue un intercambio cordial. Detalló los puntos que abordaron y los buenos términos en los que se desarrolló el diálogo. Sin embargo, Sánchez Cristo le preguntó si en el encuentro hubo desacuerdos en algún punto.

Petro mencionó entonces el momento cuando Trump le "regaló una gorrita rojas de esas que usa". "Cuando me la regaló, yo cogí un esfero que estaba ahí -había como 10 esferos en fila, muy bonitos-, y delante de él le puse una "S" a "America". "Américas". Hagamos grande las Américas", contó el mandatario colombiano, quien agregó que la respuesta de Trump fue "muy chistosa", aunque recalcó que para él es un asunto "muy serio", pues es "el camino en que hay que ir, le llamo a eso un pacto por la vida".

En una rueda de prensa posterior, el presidente de Colombia también contó que Trump le dijo "I like you" ("Me agradas", en español) durante la reunión y, en tono de broma con los periodistas presentes, aseguró que cuando termine su mandato se compromete a aprender inglés.

Petro aseguró que salió con una "impresión positiva" de la reunión y que, pese a las diferencias con Trump, lo invitó a visitar Cartagena. "La impresión que tengo de una reunión reciente, hace apenas unas horas, es, ante todo, positiva", dijo Petro al describir el encuentro con el líder republicano, y agregó que fue un encuentro entre "diferentes" pero "sin humillaciones de ningún tipo". Según el presidente colombiano, "las fotos y el ambiente de la reunión demuestran un encuentro entre iguales, que piensan diferente, pero son capaces de encontrar caminos conjuntos".

Por su parte, el presidente de Estados Unido habló del encuentro y, aunque no se ha referido al episodio de la gorra roja, sí dijo a periodistas en la Casa Blanca: "Nos llevamos muy bien. Él (Petro) y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien". Y señaló que ambos países están "trabajando" en la cooperación contra el narcotráfico y también en levantar las sanciones estadounidenses que el mandatario republicano había impuesto a Colombia.

El encuentro entre ambos mandatarios se produjo un mes después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y luego de que Colombia condenó el accionar militar de Estados Unidos en la región, así como una tensión marcada por declaraciones de Trump directas contra Petro a quien le había dicho que sería "el siguiente" y acusado abiertamente de ser narcotraficante. En 2025, Petro perdió su visa estadounidense, luego de que en Nueva York, en el marco de la asamblea general de Naciones Unidas, llamó a las fuerzas armadas norteamericanas ha no obedecer "ordenes ilegales" y recibió sanciones económicas, que según el colombiano no discutió con Trump este martes.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE y AFP