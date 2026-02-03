Tras reunión, Trump dice que se llevó "muy bien" con Petro y que hablaron sobre "sanciones"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que durante su encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se llevaron "muy bien" y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones. "Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien", dijo Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión -que tuvo una duración de dos horas-.

Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico. El mandatario estadounidense señaló que ambos países están "trabajando" en la cooperación contra el narcotráfico.



Trump dijo también que ambos acercaron posturas en el combate contra el tráfico de drogas. "Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso", explicó el presidente estadounidense. "También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica", añadió.



El propio Petro dijo este martes, en una rueda de prensa posterior, que salió de su reunión con Trump en la Casa Blanca con una "impresión positiva" y un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión". Petro, además, negó haberle pedido al presidente de Estados Unidos que le retire de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la cual conlleva sanciones financieras para el mandatario. "No pregunté eso. Ustedes saben cómo fue mi vida. En buena parte de mi juventud no necesité de bancos ni chequeras", declaró Petro en la rueda de prensa, en la que sí precisó que le dijo a Trump que no se puede "actuar bajo chantajes".

En una entrevista previa con Caracol Radio a esta comparecencia, Petro dijo que no habló con el mandatario estadounidense sobre su salida de la mencionada lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y aseguró que lo importante era sacar de dicho listado a Venezuela y Colombia en su conjunto. Petro también dijo que propuso a Trump que Bogotá y Caracas trabajen conjuntamente en el terreno militar para combatir el narcotráfico y que le pidió ayuda para capturar a importantes líderes de los carteles.

La cita se producido tras un año de fuertes tensiones y acusaciones cruzadas entre ambos mandatarios y ha estado especialmente enfocada en el tema del tráfico de drogas. Washington ha venido sosteniendo que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras que éste defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

El mandatario colombiano llegó a las 10:53 a.m. hora local de Washington (misma hora en Bogotá) y abandonó la residencia presidencial a la 1:03 p.m. La reunión, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele; y el argentino, Javier Milei. El colombiano llegó a bordo de un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera colombiana, aunque no fue recibido en la puerta del Ala Oeste por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró "con muy buena disposición" a la reunión. Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa. La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno. Por parte de Colombia, participaron la canciller, Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

