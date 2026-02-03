Adiós a la tecnomecánica en 2026: estos vehículos no deberán pagar la revisión este año

La revisión tecnomecánica es un control obligatorio que deben cumplir los vehículos que circulan en Colombia. Su función es verificar que los sistemas mecánicos y las condiciones ambientales del automotor permitan un uso en vía sin riesgos. El procedimiento se realiza en los Centros de Diagnóstico Automotor, conocidos como CDA, y evalúa frenos, suspensión, dirección, llantas, sistema eléctrico, carrocería, vidrios y emisiones contaminantes. Este requisito está regulado por el Código Nacional de Tránsito y su cumplimiento es necesario para evitar multas y la inmovilización del vehículo.

Durante años, la tecnomecánica ha sido un trámite anual para la mayor parte del parque automotor. Sin embargo, la norma introduce excepciones que permiten que ciertos grupos de propietarios no deban pagar ni presentar esta revisión. No se trata de la eliminación del requisito, sino de periodos de exención definidos por ley, principalmente relacionados con la antigüedad del vehículo y el tipo de servicio que presta.



¿Cuáles vehículos no deben pagar la revisión tecnomecánica en 2026?

Carros particulares nuevos

Uno de los cambios más relevantes para 2026 es la exención para vehículos particulares nuevos. La Ley 2294 de 2023, incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, estableció que la primera revisión tecnomecánica debe realizarse cinco años después de la matrícula inicial. Esto significa que los automóviles particulares inscritos por primera vez en 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026 no deberán pagar este trámite durante todo el año 2026.



En la práctica, esta medida amplía el periodo de gracia que antes era menor. El Ministerio de Transporte señala que la revisión solo se activa cuando se cumple ese quinto año, momento en el cual el vehículo pasa a un esquema anual. Mientras tanto, no existe obligación legal de acudir a un CDA ni de portar el certificado de tecnomecánica vigente.



Motos nuevas

Las motocicletas, motocarros y ciclomotores siguen una regla distinta. En estos casos, la primera revisión tecnomecánica se exige a partir del segundo año contado desde la fecha de matrícula. Por esta razón, las motos registradas en 2025 o 2026 estarán libres de este trámite durante 2026. Una motocicleta matriculada en enero de 2025, por ejemplo, solo tendría la obligación de presentar la revisión en enero de 2027. Hasta entonces, no se configura infracción por circular sin el certificado. Esta excepción aplica únicamente si la fecha de matrícula coincide con los plazos definidos por la norma.



Vehículos de servicio público nuevos

El servicio público también tiene un tratamiento especial. Para taxis, buses, busetas y vehículos de transporte colectivo, la primera revisión tecnomecánica se exige dos años después de la matrícula. Por lo tanto, las unidades de este tipo que no hayan superado ese periodo en 2026 tampoco están obligadas a realizar el trámite durante ese año. Una vez cumplidos los dos años, la revisión pasa a ser anual. La autoridad de tránsito recuerda que, en estos casos, la exención solo aplica dentro del periodo legal y no por el estado de uso del vehículo.



Vehículos con placas extranjeras

Otro grupo exento lo conforman los vehículos con placas extranjeras que ingresan a Colombia de forma temporal. Si la permanencia en el país no supera los tres meses, no es obligatorio presentar tecnomecánica ni prueba de emisiones. Esta disposición se mantiene vigente en 2026 y busca evitar trámites a vehículos que no forman parte del parque automotor nacional. La exención solo aplica mientras el permiso temporal esté vigente. Si el vehículo supera ese plazo, deberá cumplir con los requisitos exigidos en Colombia.



Carros antiguos y clásicos

Los vehículos antiguos y clásicos reconocidos oficialmente también están excluidos del trámite. Para acceder a esta condición, el automotor debe contar con el registro correspondiente ante la autoridad de tránsito. Aunque no deben presentar tecnomecánica, sus propietarios siguen siendo responsables de que el vehículo pueda circular sin generar riesgos en vía.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

