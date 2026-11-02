Impactante audio del avión momentos antes de caer en Florida: "Vamos a estrellarnos contra el suelo"

Este lunes se conocieron nuevos detalles del accidente del avión privado se estrelló en Palm Beach, Florida, en el mismo condado donde está Mar-a-lago, el club del presidente Donald Trump. Un audio registró las últimas comunicaciones de la tripulación con control aéreo. Los nueve ocupantes fallecieron luego de que, como un proyectil, el avión se precipitara a tierra casi en vertical. El impacto junto a la carretera provocó una explosión que dejó un cráter en el piso.



Segundos antes, en las comunicaciones con control aéreo, la tripulación reportó hielo y turbulencia moderada. Al comienzo, la voz sonaba serena: "Estamos manejando el hielo, pero hay turbulencia moderada", aseguró la piloto en ese momento. El Lear Jet 60 volaba de Austin, Texas, rumbo a Bahamas, mientras sobrevolaba a Florida la tripulación reportó precipitación y solicitó ascender. Poco después el tono cambió. El avión estaba perdiendo altura a gran velocidad.

"Estamos descendiendo a ocho mil pies. ¡Mayday, mayday! Descendemos a diez mil pies por minuto", dice en una voz más agitada la piloto. La tripulación declaró emergencia y reportó que el descenso se aceleraba. "Declaramos emergencia, 722 Bravo Delta. Estamos en una condición de sobrevelocidad y descendemos a veinte mil pies por minuto", dijo la piloto nuevamente, esta vez con una voz alterada. El controlador intentó mantener el contacto, pero el avión seguía perdiendo altura.

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" Vamos a estrellarnos contra el suelo . 722 Bravo Delta", dice fatídicamente la piloto. Unos 35 segundos después del primer Mayday se oyó el último mensaje con angustia ella gritó que no les quedaba más tiempo. El avión se estrelló cerca de Green Acres en el condado Palm Beach a unos 13 km del club Mar-a-lago del presidente Trump. Murieron las nueve personas a bordo.



Aunque las autoridades no han dado a conocer la identidad de los ocupantes, la madre de Nathalia Gadelha, de 20 años confirmó que su hija viajaba como copiloto. Unas 600 personas de una comunidad cercana de casas móviles fueron evacuadas. Mientras tanto, en el lugar del accidente, investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte trabajan para establecer qué ocurrió. La causa aún no ha sido determinada.



¿Qué se sabe de la copiloto de 20 años que iba en la aeronanave accidentada?

La joven estadounidense de origen brasileño de 20 años, Nathalia Gadelha Filgueiras, era la copiloto del avión que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach (Florida) y en el que murieron sus nueve ocupantes, según confirmaron este lunes sus familiares a medios locales.



Filgueiras era una de las copilotos del avión Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach, según el canal de televiión local CBS12, que la entrevistó en 2023 cuando consiguió su licencia de aviación a los 17 años, incluso antes de obtener su permiso de conducir automóviles, mientras aún estudiaba el bachillerato (high school). Al obtener su licencia, ya había acumulado 88 horas de vuelo.

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La joven, nacida en Estados Unidos, era hija de una familia de brasileños en Florida, donde su madre contó al New York Post que estaba por cumplir 21 años de edad en enero y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial. "Quería que viviese su sueño, pero sabía que su sueño me la arrebataría", expresó su madre Camila al diario. "Sabía que un avión me la iba a quitar. Siempre lo supe, pero estaba muy orgullosa de ella. Sé que estaba viviendo su sueño", añadió la mujer.