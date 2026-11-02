Reconocida influencer quedó en UCI tras contraer una grave infección cerebral en Bali

Lo que debía ser una parada de descanso en una de las islas más visitadas del mundo terminó convirtiéndose en una pesadilla para la influencer australiana Khiana Smith. La creadora de contenido fitness, de 23 años, permanece bajo atención médica en Bali, Indonesia, luego de sufrir una grave infección cerebral que obligó a su ingreso en una unidad de cuidados intensivos (UCI). La joven había llegado a Bali tras pasar varias semanas recorriendo diferentes destinos de Europa. Sin embargo, pocos días después de iniciar sus vacaciones comenzó a experimentar síntomas que encendieron las alarmas y que terminaron derivando en una emergencia médica.

Según relató la propia influencer en sus redes sociales y medios internacionales como TMZ han replicado, todo comenzó con un intenso dolor de cabeza que apareció de manera repentina. En un principio creyó que se trataba de un malestar pasajero, pero la situación empeoró rápidamente hasta impedirle levantarse de la cama.



Khiana Smith sufrió síntomas que alertaron sobre una infección cerebral

Con el paso de las horas, la joven comenzó a presentar otros síntomas preocupantes. Mareos constantes, visión borrosa, problemas para hablar y una fuerte sensibilidad a la luz hicieron que buscara ayuda médica de urgencia. Tras ser trasladada a un hospital en Bali, los especialistas realizaron diferentes exámenes y determinaron que padecía meningitis, una enfermedad que provoca inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal.

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Debido a la gravedad del cuadro clínico, los médicos ordenaron su ingreso inmediato en cuidados intensivos para monitorear su evolución y suministrarle tratamiento especializado. La noticia causó impacto entre sus seguidores, quienes habían visto días antes publicaciones relacionadas con sus viajes y rutinas de entrenamiento. La propia influenciadora reconoció que jamás imaginó que unas vacaciones terminarían convirtiéndose en una lucha por su salud.



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Qué se sabe de la enfermedad que afectó a la influencer australiana

Hasta ahora, los médicos no han logrado establecer con certeza cómo contrajo la infección. Entre las hipótesis que se manejan se encuentran la exposición a agua contaminada, el consumo de alimentos en mal estado o el contacto con una persona portadora de la enfermedad. Durante su estancia hospitalaria la situación se complicó aún más. Reportes conocidos por diferentes medios internacionales señalan que Smith desarrolló neumonía y presentó acumulación de líquido en los pulmones, condiciones que incrementaron la preocupación de los especialistas.

Aunque posteriormente mostró algunos signos de mejoría, la recuperación ha sido más lenta de lo esperado debido a las secuelas que la enfermedad dejó en su organismo. Además de los problemas físicos, la creadora de contenido ha revelado que experimenta dificultades para recordar conversaciones y acontecimientos recientes. La joven aseguró que ha sufrido episodios de pérdida de memoria y problemas para comunicarse con normalidad, síntomas que suelen estar asociados a la inflamación cerebral provocada por la infección. A la complejidad del diagnóstico también se suma el hecho de encontrarse lejos de casa. Tras conocer la gravedad de lo ocurrido, su madre viajó desde Australia hasta Indonesia para acompañarla durante el proceso de recuperación.

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Por ahora, los especialistas no le han autorizado regresar a su país debido a los riesgos que podría representar un vuelo de larga distancia mientras persista la inflamación cerebral. Mientras continúa hospitalizada en Bali, Khiana Smith sigue compartiendo algunas actualizaciones sobre su estado de salud. Su caso se ha convertido en una historia viral en redes sociales y en un recordatorio de cómo una aparente molestia puede transformarse en una condición médica de alto riesgo en cuestión de días.

ÁNGELA URREA PARRA

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